आप सरपंच की हत्या में शामिल शूटर पुलिस मुठभेड़ में ढेर, विदेश में बैठे गैंगस्टर का था करीबी

दो दिन पहले अमृतसर में आम आदमी पार्टी के सरपंच जरमल सिंह वल्टोहा की एक रिजॉर्ट में चल रहे शादी समारोह के दौरान सिर में गोली मारकर हत्या करने में शामिल एक शूटर को आज शाम तरनतारन में पुलिस ने मुठभेड़ में ठेर कर दिया।

Jan 06, 2026 08:31 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
दो दिन पहले अमृतसर में आम आदमी पार्टी के सरपंच जरमल सिंह वल्टोहा की एक रिजॉर्ट में चल रहे शादी समारोह के दौरान सिर में गोली मारकर हत्या करने में शामिल एक शूटर को आज शाम तरनतारन में पुलिस ने मुठभेड़ में ठेर कर दिया। भिखीविंड में हुई इस मुठभेड़ में कत्थूनंगल का रहने वाला गैंगस्टर प्रभ दासूवाल गैंग का शूटर हरनूर नूर ढेर हो गया। वहीं, शूटर की गोली एक पुलिस कर्मचारी को भी लगी लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट होने की वजह से उसकी जान बच गई।

डीजाईजी ने बताया कि मरने वाला हरनूर नूर विदेश में बैठे गैंगस्टर प्रभ दासूवाल और अफरीदी का करीबी था। उसने सरपंच जरमल सिंह की रेकी भी की थी। उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुई है। तरनतारन के वल्टोहा गांव के सरपंच जरमल सिंह अमृतसर के मैरीगोल्ड मैरिज पैलेस में एक शादी समारोह में आए थे। जब वे मैरिज पैलेस के अंदर थे तो 2 शूटर आए और उनके सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी।

पुलिस ने रोकने की को​​​शिश की तो फायरिंग करने लगा
डीजाईजी स्नेहदीप शर्मा ने बताया कि मारा गया शूटर हरनूर नूर अमृतसर में 4 जनवरी को अमृतसर के मैरिज पैलेस में आप सरपंच जरमल सिंह की हत्या की साजिश में शामिल था। वह प्लानिंग व रेकी में कत्ल करने वालों का साथ दे रहा था। इसके अलावा तरनतारन के कांग्रेस नेता हरमन सेखों की हत्या की साजिश रचने के आरोप में पकड़े गए 4 आरोपियों की भी उसने मदद की थी। इसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।

तरनतारन पुलिस की सीआईए टीम और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम इलाके में गश्त कर रही थी। तभी उन्हें इनपुट मिला कि बाइक पर एक वांटेड शूटर जा रहा है। इसके बाद टीमों ने बाइक का पीछा शुरू कर दिया। उन्होंने शूटर को पकड़ने की कोशिश की तो उसने बाइक फेंक दी और पुलिस पर फायरिंग करने लगा। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग कर की जिसमें शूटर को गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। शूटर की एक गोली पुलिसकर्मी को भी लगी लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट से वह बच गया।
(रिपोर्ट: मोनी देवी)

