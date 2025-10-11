Shocking How Punjab Moga woman pushed into drugs flesh trade by husband influential persons ड्रग्स के लिए रसूखदारों को दी पत्नी, घर-घर ले जाकर गंदे काम कराता था AAP पार्षद; हैरान करने वाला केस, Punjab Hindi News - Hindustan
Hindi Newsपंजाब न्यूज़Shocking How Punjab Moga woman pushed into drugs flesh trade by husband influential persons

ड्रग्स के लिए रसूखदारों को दी पत्नी, घर-घर ले जाकर गंदे काम कराता था AAP पार्षद; हैरान करने वाला केस

रिपोर्ट के मुताबिक, जसप्रीत की शिकायत के अनुसार उसकी दर्दनाक कहानी 2017 में शुरू हुई, जब वह मात्र 16 साल की थी। मुख्य आरोपी गौरव उर्फ गोरी ने उसका पीछा करना और परेशान करना शुरू किया।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मोगाSat, 11 Oct 2025 10:31 AM
पंजाब के मोगा जिले से एक दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई है। एक युवती ने अपने पति और कई राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों पर सात साल तक यौन शोषण, वेश्यावृत्ति में धकेलने और नशे की लत लगाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस भयावह कांड के चलते पीड़िता अब एड्स और हेपेटाइटिस सी जैसी जानलेवा बीमारियों से जूझ रही है।

8 अक्टूबर को दर्ज एफआईआर के अनुसार, 24 वर्षीय पीड़िता जसप्रीत कौर (नाम बदला) को 27 सितंबर को उनके परिवार ने बेहोशी की हालत में पाया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेडिकल जांच में पुष्टि हुई कि वह एड्स और हेपेटाइटिस सी से पीड़ित है, जिसे वह वर्षों तक जबरन नशा और यौन शोषण का परिणाम बताती है।

सात साल की यातना की शुरुआत

ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, जसप्रीत ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी दर्दनाक कहानी 2017 में शुरू हुई जब वह मात्र 16 साल की थी। मुख्य आरोपी गौरव उर्फ गोरी ने उसका पीछा करना और परेशान करना शुरू किया। बाद में, उसने लड़की को अपने घर पर बुलाकर यौन शोषण किया और इस कृत्य को रिकॉर्ड कर लिया। इस वीडियो का इस्तेमाल कर वह उसे ब्लैकमेल करता रहा और कई महीनों तक होटलों में उसका शोषण करता रहा।

फरवरी 2018 में जब गौरव ने कथित तौर पर यह आपत्तिजनक वीडियो जसप्रीत के भाई को भेजा, तो परिवार ने पुलिस हेल्पलाइन (112) पर शिकायत दर्ज की। लेकिन, पीड़िता का दावा है कि स्थानीय राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण मामला दबा दिया गया। एक नगर पार्षद ने कथित तौर पर गौरव को रिहा कराने में मदद की, और परिवार की बार-बार शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।

अपहरण और जबरन शादी

उत्पीड़न का सिलसिला यहीं नहीं रुका। अप्रैल 2021 में, गौरव ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर जसप्रीत का एक स्कॉर्पियो गाड़ी में अपहरण कर लिया। लगातार धमकियों और दबाव के तहत, मई-जून 2021 के आसपास उसकी गौरव से जबरन शादी करा दी गई। शादी के बाद उसकी जिंदगी और बदतर हो गई। एफआईआर के अनुसार, गौरव ने उसे शारीरिक यातना दी, नशे की लत में धकेला और अन्य पुरुषों के साथ वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया।

सितंबर 2022 में जसप्रीत ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद गौरव ने कथित तौर पर बच्चे का अपहरण कर लिया और उसे एक गांव की आशा कार्यकर्ता के माध्यम से 3 लाख रुपये में बेचने की कोशिश की। समुदाय के हस्तक्षेप से बच्चे को बचा लिया गया, लेकिन आठ महीने बाद बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस त्रासदी के बाद, ससुराल वालों ने दंपति को घर से निकाल दिया और गौरव ने कथित तौर पर अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए जसप्रीत को और गहरे वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेल दिया।

राजनीतिक संरक्षण और शोषण का जाल

जसप्रीत की शिकायत में बताया गया कि उन्हें मोगा के कई प्रतिष्ठानों में वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया और विरोध करने पर उनके साथ बर्बर मारपीट की गई। उसके शोषण के दौरान उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, जिसका उपयोग उन्हें चुप रखने के लिए किया गया।

पीड़िता की शिकायत में एक नगर पार्षद, एक सरपंच (जो एक होटल का कथित मालिक और आम आदमी पार्टी का नेता है), और एक स्क्रैप डीलर का नाम शामिल है, जिन पर यौन शोषण और नशे की लत को बढ़ावा देने का आरोप है। जसप्रीत ने दावा किया कि नगर पार्षद ने पहले गौरव को बचाया था। उसी पार्षद ने बाद में उन्हें अज्ञात घरों में ले जाकर बार-बार उनका शोषण किया।

पुलिस कार्रवाई और जांच

पुलिस ने गौरव को मुख्य आरोपी बनाते हुए अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 5 और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायत में नामित अन्य व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जा रही है। मोगा के डीएसपी गुरप्रीत सिंह ने कहा, “मामले की जांच एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है। यदि अन्य नामित व्यक्तियों के खिलाफ सबूत मिले, तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

