Hindi Newsपंजाब न्यूज़Shocking AAP Sarpanch Jarmal Singh Murder in Amritsar Wedding Ceremony
शादी समारोह में आप सरपंच की सिर में गोली मारकर हत्या, 30 लाख रंगदारी न देने पर गई जान

शादी समारोह में आप सरपंच की सिर में गोली मारकर हत्या, 30 लाख रंगदारी न देने पर गई जान

संक्षेप:

अमृतसर में आम आदमी पार्टी के सरपंच की एक रिजॉर्ट में चल रहे शादी समारोह के दौरान सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान तरनतारन के वल्टोहा संधुआं निवासी जरमल सिंह वल्टोहा के रूप में हुई है।

Jan 04, 2026 07:11 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
अमृतसर में आम आदमी पार्टी के सरपंच की एक रिजॉर्ट में चल रहे शादी समारोह के दौरान सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान तरनतारन के वल्टोहा संधुआं निवासी जरमल सिंह वल्टोहा के रूप में हुई है। दो अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। जरमल सिंह को विदेश में बैठे गैंगस्टर प्रभदीप सिंह उर्फ प्रभ दासूवाल से 30 लाख रुपए की रंगदारी की धमकी मिल रही थी। उन पर पहले भी दो बार हमला हो चुका था। उन पर गैंगस्टर दासूवाल के गुर्गों ने पहले दो हमले किए थे। एक हमले में उनका मुनीम घायल हो गया था और दूसरे में वह खुद बाल-बाल बच गए थे। जर्मल सिंह ने पुलिस से सुरक्षा भी मांगी थी।

हमलावरों की पहचान हुई
रविवार को सरपंच जरमल सिंह वल्टोहा शादी समारोह में शामिल होने के लिए अमृतसर के मैरी गोल्ड पैलेस में आए थे। तभी दो अज्ञात हमलावर पैलेस में घुसे और जर्मल पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अचानक हुई इस वारदात से रिजॉर्ट में चल रहे समारोह में अफरातफरी मच गई। फायरिंग की सूचना मिलने पर पुलिस पैलेस पहुंची और पूरे इलाके को घेर कर जांच की। पुलिस शादी समारोह में आए लोगों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि सरपंच की रेकी की जा रही थी। वहीं, अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि आरोपियों की पहचान हो गई है और जल्द ही गिरफ्तारी होगी। क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई।

पंजाब में बढ़ा गैंगस्टरों का खौफ
जरमल सिंह वाल्टोहा संधुआं गांव के सरपंच थे और आम आदमी पार्टी के सक्रिय नेता थे। वे खेमकरण विधानसभा क्षेत्र के आप विधायक सरवण सिंह धुन्न के करीबी माने जाते थे। जरमल सिंह अनाज के व्यापारी थे। शिरोमणि अकाली दल-बीजेपी गठबंधन के समय दो बार सरपंच रहे। इसके बाद साल 2022 में आप में शामिल हुए। उनकी हत्या से आप कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। इस घटना से पंजाब में बढ़ रहे गैंगस्टरों के खौफ पर फिर सवाल उठने लगे हैं।
(रिपोर्ट: मोनी देवी)

