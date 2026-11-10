पंजाब में AAP को एक और झटका, पूर्व मंत्री लालजीत भुल्लर ने चुनाव लड़ने से किया इनकार
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे विधायक लालजीत भुल्लर ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी दी। फिलहाल वह जेल में बंद हैं।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की ओर से 40 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद से ही पार्टी में असंतोष खुलकर सामने आने लगा और तीन विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। अब एक और विधायक ने विधानसभा चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। पंजाब की AAP सरकार में मंत्री रहे लालजीत भुल्लर ने ऐलान किया है कि वह इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे।
जेल में बंद हैं लालजीत भुल्लर
विधायक लालजीत भुल्लर फिलहाल जेल में हैं। वेयरहाउस डीएम की आत्महत्या मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि जनता फिर से मांग कर रही है कि मैं चुनावी मैदान में उतरूं लेकिन मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहता। उन्होंने पार्टी का धन्यवाद भी किया है। वहीं जेल में बंद होने के बाद भी सोशल मीडिया अकाउंट पर यह ऐलान कई सवाल भी खड़े कर रहा है। सवाल यह भी है कि आखिर उनका सोशल मीडिया अकाउंट कौन हैंडल कर रहा है।
भुल्लर ने क्या संदेश दिया
भुल्लर ने सोशल मीडिया पर लिखा, पट्टी हलके के भाई-बहनों की ओर से पार्टी द्वारा एक बार फिर से चुनाव लड़ने के बारे में सुना है लेकिन दास ने फैसला लिया है कि इस बार वह चुनाव नहीं लड़ेगा। हम सभी भाई-बहनों का दिल से धन्यवाद देते हैं और चरणों में शीश झुकाते हैं। मैं हमेशा आप लोगों का आभारी रहूंगा।
पूर्व मंत्री को हराकर बने थे विधायक
2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था और पूर्व मंत्री आदेश प्रताप सिंह कैरों को हराया था। उन्हें सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इसके बाद 2020 में डीएम गगनदीप सिंह रंधावा की खुदकुशी मामले में बाद में उन्हें नामजद कर दिया गया। भुल्लर को लुधियाना से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने मंत्रिपद से इस्तीफा दे दिया।
आम आदमी पार्टी ने 40 प्रत्याशियों वाली अपनी लिस्ट में तीन पूर्व विधायकों का टिकट काट दिया था। बाद में तीनों ने ही पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। इनमें पूर्व आईपीएस अधिकारी विजय प्रताप सिंह थे जो कि अमृतसर नॉर्थ से विधायक हैं। दूसरे चेतन सिहं जौड़ामाजरा और तीसरे हरमीत सिंह पठानमाजरा हैं। चेतन समाना और हरमीत सिंह पठानमाजरा सनौर से विधायक हैं। इन तीनों को पार्टी में पहले से ही साइडलाइन कर दिया गया था।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें