MBA छात्रा, 6 साल की बच्ची और महिला की रेप के बाद हत्या करने वाले सीरियल किलर को उम्रकैद

संक्षेप: 12 साल बाद 12 जनवरी 2022 में चंडीगढ़ में ऐसी ही एक और वारदात हुई। मलोया के जंगलों में 40 साल की एक महिला की लाश मिली। ये लाश भी बगैर कपड़ों के थी। महिला के पति ने एक रोज पहले ही अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी।

चंडीगढ़ में एमबीए छात्रा, एक महिला और हिमाचल के चम्बा में 6 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या करने वाले सीरियल किलर मोनू को आज चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसी के साथ आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। उसे कल दोषी करार दिया गया था। मोनू कुमार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। वह सीरियल रेपिस्ट और सीरियल किलर था, जो किसी लड़की को अकेला पाते ही उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता था। वहीं, छात्रा के माता-पिता ने कहा कि ऐसे अपराधी को फांसी की सजा होनी चाहिए थी। तभी हमें इंसाफ मिलता। हम सोचेंगे कि आगे अपील करनी है या नहीं। यह इंसान नहीं, पशु है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कोचिंग से लौट रही छात्रा को बनाया शिकार, बरसों तक नहीं लगा सुराग चंडीगढ़ के सेक्टर 38 की रहने वाली 21 साल की एमबीए स्टूडेंट नेहा 30 जुलाई, 2010 की शाम को अपने घर से कोचिंग के लिए निकली थी। वो रात के 9 बजे तक नहीं लौटी और ना ही उसका फोन लग रहा था। इस पर घरवालों ने पुलिस को शिकायत दी। सेक्टर 38 के करन टैक्सी स्टैंड के पास स्कूटी दिखाई दी। उस पर खून के छींटे लगे थे। पीछे झाड़ियों में उसकी लाश खून से लथपथ और बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी। पुलिस ने जांच शुरू करने के साथ छात्रा के शरीर पर मिले कातिल के डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिए। रेप की भी पुष्टि हुई लेकिन साल 2022 तक आरोपी का कोई सुराग नहीं लगा और पुलिस ने अदालत में इस केस को लेकर अनट्रेस्ड रिपोर्ट दाखिल कर दी।

12 साल बाद इसी तरीके से हुई महिला की हत्या 12 साल बाद 12 जनवरी 2022 में चंडीगढ़ में ऐसी ही एक और वारदात हुई। मलोया के जंगलों में 40 साल की एक महिला की लाश मिली। ये लाश भी बगैर कपड़ों के थी। महिला के पति ने एक रोज पहले ही अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस ने महिला की लाश से कातिल के डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिए थे। पुलिस ने वारदात वाली जगहों के आस-पास बनी बस्तियों में डोर टू डोर जाकर पूछताछ की और संदिग्ध कातिल को ढूंढने की नए सिरे से कोशिश चालू कर दी। पुलिस को ये पता चल चुका था कि कातिल की उम्र 18 से 40 साल के बीच हो सकती है।

डीएनए सैंपल मैच हुए तो पकड़ा गया दरिंदा पुलिस ने इस कैटेगरी में आने वाले करीब 100 लोगों के डीएनए सैंपल कलेक्ट किए और फिर उन्हें जांच के लिए चंडीगढ़ की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भिजवा दिया। एक आदमी का सैंपल मलोया मर्डर केस में महिला की लाश से कलेक्ट किए गए सैंपल से मेल खा गया। उसी आदमी का डीएनए सैंपल 14 साल पहले हुए छात्रा मर्डर केस में कलेक्ट किए गए डीएनए सैंपल से भी मेल खा गया। इसी ने पहले छात्रा की और फिर महिला की हत्या की थी। कातिल के तौर पर शाहपुरा कॉलोनी के रहने वाले मोनू कुमार के रूप में पहचान हो चुकी थी, जो पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर था। मगर वो चंडीगढ़ से जा चुका था। करीब छह महीने के इंतजार के बाद मोनू चंडीगढ़ लौटा तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

हिमाचल के चंबा में ढाबे में काम करने वाली बच्ची को भी बनाया था शिकार मोनू ने पूछताछ में सारी दोनों वारदातों को कबूल कर लिया और साथ ही बताया कि उसने इससे पहले भी 12 सितंबर 2008 को हिमाचल प्रदेश के चंबा में 6 साल की एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। एक ढाबे में काम करने वाली बच्ची को अकेला पाकर अपना शिकार बनाया था। वह डेढ़ साल तक हिमाचल प्रदेश के जेल में भी रहा। मगर, बाद में उसे सबूतों के अभाव में इस केस से बरी कर दिया। पुलिस को उसके खिलाफ 8 क्रिमिनल केस का पता चला था, जिसमें रेप और मर्डर के अलावा चोरी और लूटपाट के कुछ मामले शामिल रहा।