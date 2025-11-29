चंडीगढ़ के रोज गार्डन में गला काटकर महिला की हत्या, बाथरूम में मिली खून से सनी लाश

चंडीगढ़ के रोज गार्डन में गला काटकर महिला की हत्या, बाथरूम में मिली खून से सनी लाश
चंडीगढ़ के मशहूर रोज गार्डन के बाथरूम में आज महिला की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। उसकी खून से सनी लाश बरामद हुई है। लाश के पास ही चाकू भी पड़ा हुआ था। महिला के गले पर गहरी चोटों के निशान मिले हैं। चाकू से गला काटकर महिला की हत्या की गई है। पुलिस ने शव को सेक्टर 16 के मॉर्च्युरी में रखवा दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला की उम्र करीब 40 साल है और वह अच्छे घर की लग रही है। पुलिस ने उसकी शिनाख्त की कोशिश शुरू कर दी है। पुलिस को शव के पास पर्स मिला है। पर्स के अंदर से कई कार्ड मिले, जिससे उसकी पहचान हो सकती है। पुलिस को शक है कि महिला का मर्डर उसके किसी जानने वाले ने ही किया है।
लाश देख चीख पड़ी महिला
शनिवार दोपहर तीन बजे एक महिला सेक्टर-16 स्थित रोज गार्डन में घूमने आई थी। वह रोज गार्डन में पार्क में बने बाथरूम में गई तो जहां पर उसने एक महिला को बेसुध पड़े देखा। महिला के शरीर से खून निकल रहा था। यह देख कर महिला बुरी तरह से घबरा गई और डरकर चिल्लाने लगी। इसके बाद वह दौड़कर बाहर आई और रोते हुए ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को पूरी बात बताई। ट्रैफिक पुलिसकर्मी तुरंत वहां पहुंचे। इसके बाद कंट्रोल रूम में सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक महिला की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस को शव के पास पर्स मिला है। पर्स के अंदर से कई कार्ड मिले, जिससे उसकी पहचान हो सकती है।
सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही पुलिस
मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। टीम ने बाथरूम के अंदर से खून के नमूने, चाकू और अन्य सबूत इकट्ठा किए। आसपास के फिंगरप्रिंट भी लिए गए। बाथरूम को चारों ओर से सील कर दिया गया है। इसके अलावा रोज गार्डन के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है जिससे पता चल सके कि जिस महिला का शव मिला है वो किसी के साथ गार्डन में आई थी या अकेली आई थी। रोज गार्डन चण्डीगढ़ का मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है और यहां इस तरह की वारदात होने से लोग सहम गए हैं। सेक्टर 3 थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।
