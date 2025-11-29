Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपंजाब न्यूज़Sensational murder in Chandigarh Woman dead body found in Rose Garden
चंडीगढ़ के रोज गार्डन में गला काटकर महिला की हत्या, बाथरूम में मिली खून से सनी लाश

चंडीगढ़ के रोज गार्डन में गला काटकर महिला की हत्या, बाथरूम में मिली खून से सनी लाश

संक्षेप:

चंडीगढ़ के मशहूर रोज गार्डन के बाथरूम में आज महिला की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। उसकी खून से सनी लाश बरामद हुई है। लाश के पास ही चाकू भी पड़ा हुआ था। महिला के गले पर गहरी चोटों के निशान मिले हैं।

Sat, 29 Nov 2025 08:20 PMDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
share Share
Follow Us on

चंडीगढ़ के मशहूर रोज गार्डन के बाथरूम में आज महिला की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। उसकी खून से सनी लाश बरामद हुई है। लाश के पास ही चाकू भी पड़ा हुआ था। महिला के गले पर गहरी चोटों के निशान मिले हैं। चाकू से गला काटकर महिला की हत्या की गई है। पुलिस ने शव को सेक्टर 16 के मॉर्च्युरी में रखवा दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला की उम्र करीब 40 साल है और वह अच्छे घर की लग रही है। पुलिस ने उसकी शिनाख्त की कोशिश शुरू कर दी है। पुलिस को शव के पास पर्स मिला है। पर्स के अंदर से कई कार्ड मिले, जिससे उसकी पहचान हो सकती है। पुलिस को शक है कि महिला का मर्डर उसके किसी जानने वाले ने ही किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लाश देख चीख पड़ी महिला
शनिवार दोपहर तीन बजे एक महिला सेक्टर-16 स्थित रोज गार्डन में घूमने आई थी। वह रोज गार्डन में पार्क में बने बाथरूम में गई तो जहां पर उसने एक महिला को बेसुध पड़े देखा। महिला के शरीर से खून निकल रहा था। यह देख कर महिला बुरी तरह से घबरा गई और डरकर चिल्लाने लगी। इसके बाद वह दौड़कर बाहर आई और रोते हुए ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को पूरी बात बताई। ट्रैफिक पुलिसकर्मी तुरंत वहां पहुंचे। इसके बाद कंट्रोल रूम में सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक महिला की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस को शव के पास पर्स मिला है। पर्स के अंदर से कई कार्ड मिले, जिससे उसकी पहचान हो सकती है।

सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही पुलिस
मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। टीम ने बाथरूम के अंदर से खून के नमूने, चाकू और अन्य सबूत इकट्ठा किए। आसपास के फिंगरप्रिंट भी लिए गए। बाथरूम को चारों ओर से सील कर दिया गया है। इसके अलावा रोज गार्डन के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है जिससे पता चल सके कि जिस महिला का शव मिला है वो किसी के साथ गार्डन में आई थी या अकेली आई थी। रोज गार्डन चण्डीगढ़ का मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है और यहां इस तरह की वारदात होने से लोग सहम गए हैं। सेक्टर 3 थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।
(रिपोर्ट: मोनी देवी)

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Punjab Punjab News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।