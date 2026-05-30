पंजाब में RTI कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, LPU बाहर दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग
जालंधर के आरटीआई कार्यकर्ता सिमरनजीत सिंह किसी काम से फगवाड़ा आए हुए थे। वह लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के लॉ गेट के पास मौजूद थे। तभी अचानक वहां कुछ अज्ञात युवक पहुंचे। हमलावर पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे।
पंजाब के फगवाड़ा में लवली यूनिवर्सिटी के पास शनिवार को जालंधर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता सिमरनजीत सिंह की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से भाग गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को एक संदिग्ध कार भी मिली है, जिसे कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा जा रहा है। शक है कि ये कार हमलावरों की हो सकती है। वहीं, पंजाब में एक बार फिर दिनदहाड़े हुई गोलीबारी की घटना ने कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
घात लगाकर बैठे थे हमलावर
जालंधर के आरटीआई कार्यकर्ता सिमरनजीत सिंह किसी काम से फगवाड़ा आए हुए थे। वह लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के लॉ गेट के पास मौजूद थे। तभी अचानक वहां कुछ अज्ञात युवक पहुंचे। हमलावर पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे। उन युवकों ने सिमरनजीत सिंह को देखते ही उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की इस घटना से यूनिवर्सिटी गेट के आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। जब तक कोई कुछ समझ पाता, हमलावर मौके से फरार हो। गोली लगने के कारण सिमरनजीत सिंह जमीन पर गिर पड़े। गंभीर रूप से घायल सिमरनजीत सिंह को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनकी मौत हो गई।
मौके से पिस्तौल और राइफल बरामद
जालंधर रेंज के डीआईजी नवीन सिंगला ने बताया कि कपूरथला कंट्रोल रूम को घटनास्थल पर एक शव पड़े होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस को मौके से .32 बोर की पिस्तौल और 12 बोर की राइफल बरामद हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमलावरों का सुराग जुटाने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है।
धमकियों की वजह से मिली थी पुलिस सुरक्षा, आज बिना गनमैन आए थे बाहर
सिमरनजीत सिंह आरटीआई कार्यकर्ता के साथ साथ वकील भी थे। एक दशक से अधिक समय से वह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय में कई व्यक्तियों के खिलाफ याचिकाएं और शिकायतें दर्ज करा रहे थे। इस वजह से उन्हें धमकियाँ भी मिलती थी। ऐसे में जालंधर पुलिस ने उन्हें दो गनमैन मुहैया करवाये थे लेकिन शनिवार को वह पुलिस सुरक्षा के बिना ही यहां आए थे और उनकी हत्या कर दी गई। वारदात किसी सोची समझी साज़िश का नतीजा है। हालांकि अभी तक किसी आपराधिक संगठन ने इस वारदात की जिम्मेदारी नहीं ली है।
रिपोर्ट: मोनी देवी
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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