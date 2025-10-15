राज्यसभा चुनाव 2025: पंजाब पुलिस की गिरफ्त में नवनीत चतुर्वेदी, उगलेगा फर्जी साइन का राज?
संक्षेप: पंजाब में 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव की एक सीट से जुड़ा है, जहां जमकर बवाल मचा हुआ है। जयपुर निवासी नवनीत चतुर्वेदी, जो खुद को जनता पार्टी का अध्यक्ष बताता है, नामांकन भरने पहुंचा। उसके फॉर्म में आप के 10 विधायकों के हस्ताक्षर थे, जो पूरी तरह फर्जी साबित हुए।
पंजाब में राज्यसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) के 10 विधायकों के कथित जाली हस्ताक्षरों से नामांकन भरने के विवादास्पद मामले में आरोपी नवनीत चतुर्वेदी को पंजाब पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मंगलवार रात करीब 8 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर-3 थाने से उसे हिरासत में लेकर चंडीगढ़ से रवाना हो गई। इससे पहले मंगलवार को इसकी कोशिश पर जबरदस्त हंगामा मचा था, जिसमें पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस के बीच टकराव भी हो गया। रोपड़ की अदालत ने चंडीगढ़ पुलिस को नोटिस जारी कर नवनीत की हिरासत रोपड़ पुलिस को न सौंपने पर जवाब तलब किया था। अदालत ने चंडीगढ़ के एसएसपी और सेक्टर-3 थाने के एसएचओ को नोटिस भेजे हैं। अदालत का कहना था कि रोपड़ पुलिस के पास नवनीत को गिरफ्तार करने का वैध वारंट मौजूद है, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने उसे अपने कब्जे में रखा। अदालत ने साफ निर्देश दिए थे कि नवनीत को रोपड़ पुलिस को सौंपा जाए।
पूरा विवाद क्या है?
मामला पंजाब में 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव की एक सीट से जुड़ा है, जहां जमकर बवाल मचा हुआ है। जयपुर निवासी नवनीत चतुर्वेदी, जो खुद को जनता पार्टी का अध्यक्ष बताता है, नामांकन भरने पहुंचा। उसके फॉर्म में आप के 10 विधायकों के हस्ताक्षर थे, जो पूरी तरह फर्जी साबित हुए। चतुर्वेदी ने दावा किया कि इन विधायकों ने खुद साइन किए हैं और उन्हें प्रपोजर बनाया है। आप के विधायकों ने इसे जालसाजी करार देते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। नतीजतन, उसका नामांकन रद्द हो गया और पंजाब पुलिस चंडीगढ़ पहुंची।
रोपड़ के सिटी थाने में दर्ज आपराधिक केस के सिलसिले में एसपी समेत दो डीएसपी और एक इंस्पेक्टर नवनीत को गिरफ्तार करने गए। लेकिन चंडीगढ़ पुलिस के साथ धक्कामुक्की हो गई, यहां तक कि हथियार भी तान दिए गए। चतुर्वेदी ने चुनाव में आप के 10 विधायकों का समर्थन होने का दावा किया था। उसने पंजाब विधायकों की नकली मुहरें बनवाईं और जाली साइन करके खुद को उनका प्रस्तावक बताकर नामांकन दाखिल किया। विवाद बढ़ने पर विधायकों ने शिकायत की, जिसके बाद रोपड़ पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू हो गई।
मंगलवार को रोपड़ पुलिस की टीम चंडीगढ़ के सुखना लेक पर पहुंची, जहां नवनीत चंडीगढ़ पुलिस की गाड़ी में था। दोनों पुलिस बलों के बीच तीखी बहस हुई। चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर खुद घटनास्थल पर पहुंचीं और नवनीत को सेक्टर-9 स्थित पुलिस मुख्यालय ले गईं। चंडीगढ़ पुलिस का तर्क था कि वह उनकी सुरक्षा में है, इसलिए उसे सौंपा नहीं जा सकता। बाद में नवनीत को सेक्टर-3 थाने ले जाया गया। वहां पंजाब पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी और वकील पहुंचे, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर थाने के गेट बंद कर दिए। आखिरकार नवनीत पंजाब पुलिस के हाथ नहीं लगा।
मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा
पंजाब पुलिस ने नवनीत की कस्टडी के लिए हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने तर्क दिया कि रोपड़ में विधायकों के जाली साइन का केस दर्ज है और चंडीगढ़ पुलिस उनके काम में बाधा डाल रही है। उनके पास गिरफ्तारी वारंट और एफआईआर मौजूद हैं, इसलिए कस्टडी की इजाजत दी जाए। दूसरी ओर, नवनीत ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें मांग की गई कि अगर पंजाब पुलिस गिरफ्तारी करेगी तो 10 दिन का नोटिस दें। साथ ही जाब में उसके खिलाफ कितनी एफआईआर हैं, यह बताने और जान-माल की सुरक्षा की मांग की।
क्यों जरूरी है पंजाब पुलिस को कस्टडी?
पंजाब पुलिस नवनीत से पूछताछ करके यह उगलवाना चाहती है कि किन विधायकों के नाम का इस्तेमाल किया गया और वे उसके संपर्क में कैसे आए। सरकार को शक है कि इसके पीछे कोई बड़ा राजनेता या राजनीतिक दल का हाथ हो सकता है। रिमांड के दौरान पूछताछ से आप के खिलाफ कोई बड़ी साजिश का खुलासा हो सकता है।
आप पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने भाजपा और केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने और अपराधियों को बचाने के गंभीर इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि जालसाजी के आरोपी को पकड़ने के बजाय चंडीगढ़ पुलिस ने उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। अरोड़ा ने इसे चंडीगढ़ मेयर चुनाव जैसा बताया, जहां भाजपा ने आप विधायकों के जाली साइन से अपना उम्मीदवार भेजने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मेयर चुनाव में अनिल मसीह ने वोट रद्द करके लोकतंत्र को कुचला था, लेकिन राज्यसभा सीट के लिए भाजपा ने इससे भी बदतर साजिश रची है।
रिपोर्ट: मोनी देवी
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।