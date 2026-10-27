पंजाब में चुनावी शंखनाद करने जा रहे राहुल गांधी, भगवंत मान के गढ़ संगरूर को क्यों चुना?
राहुल गांधी 4 नवंबर को पंजाब के संगरूर से कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह क्षेत्र से अभियान शुरू कर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को चुनौती देने की तैयारी में है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी 4 नवंबर को पंजाब में पार्टी के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। इसके लिए संगरूर को चुना गया है, जो राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान का गृह क्षेत्र है। कांग्रेस इस अभियान के जरिए राज्य की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी (आप) को चुनौती देने और विधानसभा चुनाव से पहले अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेगी।
कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को अभियान की जानकारी दी। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच मतभेदों को ज्यादा तवज्जो न देते हुए कहा कि कांग्रेस सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेगी।
पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी के बीच एकजुटता दिखाने की चुनौती
पंजाब कांग्रेस पिछले कई महीनों से आंतरिक खींचतान और गुटबाजी से जूझ रही है। पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर मतभेदों ने चुनावी तैयारियों पर भी असर डाला है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व अब संगठन को मजबूत करने और सभी नेताओं को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है।
पार्टी के हालिया संगठनात्मक बदलावों के बाद परगट सिंह को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बीच खींचतान भी सामने आई थी। इस घटनाक्रम ने प्रदेश इकाई के भीतर मतभेदों को उजागर किया था।
राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर वड़िंग की जगह बदलाव के बाद जब वेणुगोपाल से उनकी भूमिका को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने ‘हटाए जाने’ जैसे शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई।
वेणुगोपाल ने कहा, ‘हमारी पार्टी लोकतांत्रिक है। हम किसी की राय को दबाते नहीं हैं, बल्कि उसका सम्मान करते हैं। विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम सब एक साथ हैं।’ उनके इस बयान को संगठन में हुए बदलावों के बीच किसी भी नेता को दरकिनार नहीं किए जाने का संदेश देने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है।
सचिन पायलट ने भी दिया एकजुटता का संदेश
पंजाब कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने भी पार्टी में एकता का संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ बिताए समय का जिक्र करते हुए बताया कि नेता एक साथ गए और उन्होंने साथ बैठकर खाना खाया।
पायलट ने कहा कि उस दिन उन्होंने प्रताप सिंह बाजवा के साथ भोजन किया। उन्होंने बताया कि वह खुद गाड़ी चला रहे थे, परगट सिंह भी साथ थे, जबकि चन्नी और वड़िंग पीछे बैठे थे। पायलट ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम का मकसद यह बताना था कि कांग्रेस के सभी नेता मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं।
भगवंत मान सरकार को चुनौती देने की तैयारी
कांग्रेस के सामने पंजाब में आम आदमी पार्टी को चुनौती देने के साथ ही अपने संगठन को एकजुट रखने की भी चुनौती है। चन्नी और वड़िंग के बीच मतभेदों तथा प्रदेश इकाई में नेतृत्व को लेकर खींचतान के कारण पार्टी की चुनावी तैयारियां कई बार आंतरिक विवादों के बीच घिरती रही हैं।
ऐसे में राहुल गांधी के संगरूर दौरे और वरिष्ठ नेताओं को एक साथ पेश करने की रणनीति के जरिए कांग्रेस अपनी अंदरूनी खींचतान से ध्यान हटाकर चुनावी मुकाबले पर केंद्रित करना चाहती है।
संगरूर से अभियान शुरू करने का फैसला भी इसी रणनीति का हिस्सा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह क्षेत्र से चुनावी अभियान की शुरुआत कर कांग्रेस सीधे तौर पर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को चुनौती देने और पंजाब में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश करेगी।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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