दिल्ली से चल रहा पंजाब, ड्रग्स मामले में AAP सरकार पर खूब बरसे राहुल गांधी
राहुल गांधी ने कहा कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, और आपने उन पर, भगवंत मान और आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया। उन्होंने वादा किया था कि वे ड्रग्स की समस्या को खत्म कर देंगे। मैं आपसे पूछता हूं- उन्होंने इसे कहां खत्म किया है?
कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को ड्रग्स की समस्या को लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर निशाना साधा। साथ ही, नशे की लत से निपटने के 'आप' के वादे पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि राज्य दिल्ली से चल रहा है। संगरूर में 'इंसाफ रैली' को संबोधित करते हुए, राहुल गांधी ने कहा कि AAP सरकार पंजाब से ड्रग्स खत्म करने के वादे पर सत्ता में आई थी, लेकिन अपना वादा पूरा करने में नाकाम रही।
उन्होंने कहा, "आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, और आपने उन पर, भगवंत मान और आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया। उन्होंने वादा किया था कि वे ड्रग्स की समस्या को खत्म कर देंगे। मैं आपसे पूछता हूं- उन्होंने इसे कहां खत्म किया है? पंजाब के किस कोने से वे ड्रग्स हटाने में कामयाब हुए हैं? वे इस समस्या को खत्म करने में बस नाकाम हैं।" तीन साल के अंदर ड्रग्स की समस्या को खत्म करने के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वादे पर निशाना साधते हुए, गांधी ने समयसीमा पर सवाल उठाया और भविष्यवाणी की कि केंद्र में भाजपा की सरकार एक साल और नहीं चलेगी।
उन्होंने कहा, "उन्होंने (केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह) ड्रग्स की समस्या के लिए क्या टाइमलाइन तय की? तीन साल के अंदर? तीन साल में, अमित शाह गृह मंत्री भी नहीं रहेंगे। मेरा अंदाजा है कि यह सरकार एक साल भी नहीं चलेगी। वैसे भी, अमित शाह दावा करते हैं कि वह तीन साल में ड्रग्स की समस्या को खत्म कर देंगे।"
सिद्धू मूसेवाला से अपनी मुलाकात को किया याद
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मारे गए पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला से अपनी मुलाकात को याद किया और कहा कि जिस सोच ने उन्हें गोली मारी थी, वह अब पंजाब के हर कोने में घूम रही है। राहुल पंजाब के संगरूर में कांग्रेस की इंसाफ रैली को संबोधित कर रहे थे।
'वही सोच आज पंजाब के हर कोने में घूम रही है'
अपना भाषण शुरू करते हुए, राहुल गांधी ने कहा कि मूसेवाला के पिता के उन्हें बधाई देने और बाद में स्टेज पर बुलाने के बाद उन्होंने अपना स्पीच प्लान बदल दिया। गांधी ने कहा, "उनके बेटे के साथ जो हुआ वह अब पंजाब में एक फैशन बन गया है। जिस सोच ने सिद्धू मूसेवाला को बिना किसी डर के सबके सामने गोली मारी, वही सोच आज पंजाब के हर कोने में घूम रही है।"
उन्होंने कहा, "जिसके पास भी टैलेंट है, जिसके पास भी स्किल है, जैसे सिद्धू, जो अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ना चाहता है, पंजाब के लिए काम करना चाहता है, देश के लिए काम करना चाहता है, वे उसे धमकाते हैं, डराते हैं, और फिर सबके सामने गोली मार देते हैं।" राहुल गांधी ने कहा कि वह मूसेवाला से सालों पहले मिले थे जब सिंगर कांग्रेस में शामिल होने के लिए उनके ऑफिस आए थे।
राहुल गांधी ने कहा, "उस समय, मुझे नहीं पता था कि सिद्धू मूसेवाला कौन हैं। वह एक इंप्रेसिव आदमी थे। वह कमरे में आए। उनके शरीर पर टैटू थे। मैंने उस समय उनके गाने नहीं सुने थे। मुझे बस इतना बताया गया था कि वह एक अच्छे आदमी हैं। वह एक टैलेंटेड आदमी थे। मैंने उन्हें जॉइन करवाया।" गांधी ने कहा कि उन्हें लगा कि मूसेवाला पॉलिटिक्स के खतरों को समझे बिना एक रिस्की जगह पर जा रहा है।
'मन में था कि वह एक खतरनाक जगह पर आ रहा'
उन्होंने कहा, "मेरे मन में था कि वह एक खतरनाक जगह पर आ रहा है। मुझे लगा कि वह पॉलिटिक्स में आ रहा है। वह एक सिंगर है, डाइनैमिक है, उसमें पोटेंशियल है। वह पॉलिटिक्स को उतनी अच्छी तरह नहीं समझता। इसलिए मुझे लगा कि मुझे किसी तरह अपने तरीके से उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। फिजिकल सुरक्षा नहीं। पॉलिटिकल।"
हत्या को याद करते हुए उन्होंने कहा, "फिर उन्हें धमकियां मिलने लगीं। शायद पंजाब के सबसे टैलेंटेड म्यूजिशियन। एक दिन मैंने देखा, सबके सामने, उनकी सिक्योरिटी हटा दी जाती है। पंजाब के सामने, हिंदुस्तान के सामने, उन्हें एक काली SUV में, दिनदहाड़े, पंजाब में मार दिया जाता है।"
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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