DGP को सलाखों के पीछे डालो, IPS खुदकुशी मामले में पंजाब कांग्रेस करेगी कैंडल मार्च

हरियाणा में तैनात आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की खुदकुशी मामले में अब पंजाब कांग्रेस भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही है। सोमवार को पंजाब कांग्रेस राज्य में कैंडल मार्च करेगी।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 09:52 AM
हरियाणा में तैनात IPS अधिकारी वाई पूरन सिंह की खुदकुशी को लेकर पंजाब में भी राजनीति गर्म हो गई है। कांग्रेस सोमवार को बीजेपी सरकार के खिलाफ पूरे पंजाब में कैंडल मार्च करेगी। रविवार को दलित संगठनों ने भी चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया था। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस गंभीर मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है। पंजाब में बीजेपी के प्रवक्ता विनीत जोशी ने कहा कि कांग्रेस और AAP केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है।

उन्होंने कहा, दलित अधिकारों को लेकर कांग्रेस खुद पाक-साफ नहीं है और वह बीजेपी पर उंगली उठा रही है। वहीं कांग्रेस ने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर की गिरफ्तारी की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जाति और धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। पंजाब में कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा कि डीजीपी को हथकड़ियां लगाकर सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए।

समिति ने दिया 48 घंटे का अल्टिमेटम

मृत अधिकारी के परिवार के लिए न्याय की मांग करने के लिए गठित 31 सदस्यीय समिति ने राज्य के पुलिस प्रमुख शत्रुजीत कपूर को उनके पद से हटाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। पूरण कुमार के परिवार ने कहा कि जब तक उसकी मांगों को नहीं मान लिया जाता है तब तक वह शव के पोस्टमॉर्टम और अंतिम संस्कार की सहमति नहीं देगा।

वैसे हरियाणा सरकार पूरण कुमार की पत्नी - हरियाणा में सेवारत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार - को राजी करने के प्रयास कर रही है। संबंधित घटनाक्रम में, कथित आत्महत्या मामले की जांच कर रही चंडीगढ़ पुलिस ने रविवार को अमनीत पी कुमार को एक अनुरोध पत्र भेजकर उनसे आग्रह किया गया कि वह ‘ शीघ्र पीएमई (पोस्टमॉर्टम) के लिए शव की पहचान के वास्ते आगे आएं, क्योंकि यह जांच के लिए आवश्यक है।’

चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा सरकार से मामले की जांच के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ भी मांगे हैं। इस बीच, हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने रविवार को कुमार के परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 2001 बैच के अधिकारी, 52 वर्षीय कुमार ने सात अक्टूबर को यहां सेक्टर 11 में अपने आवास पर कथित तौर पर खुद को गोली मार ली थी।

कुमार ने मौत से पहले कथित तौर पर लिखे आठ पन्नों के ‘अंतिम नोट’ में, हरियाणा के डीजीपी कपूर और रोहतक के पूर्व पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारणिया समेत आठ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों पर कथित तौर पर उन्हें परेशान करने और उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया है। उन्होंने नोट में कुछ अन्य अधिकारियों द्वारा जाति-आधारित भेदभाव समेत कथित उत्पीड़न का भी विवरण दिया है।

बिजारणिया का शनिवार को रोहतक के एसपी के पद पर तबादला कर दिया गया। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने रविवार को उम्मीद जताई कि यह मुद्दा जल्द ही सुलझ जाएगा। इस बीच, 31 सदस्यीय समिति ने रविवार को सेक्टर 20 स्थित गुरु रविदास भवन में महापंचायत की और चंडीगढ़ प्रशासन तथा हरियाणा सरकार को कपूर को हटाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। हरियाणा के डीजीपी उन पुलिस अधिकारियों में से एक हैं जिनके खिलाफ कुमार की पत्नी ने कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में कार्रवाई की मांग की है। (भाषा से इनपुट्स के साथ)

