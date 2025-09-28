सिंगर राजवीर जवांदा की हालत नाजुक, सीएम मान पहुंचे मिलने, संगीत जगत मांग रहा सलामती की दुआ

मोहाली स्थित फोर्टिस प्रशासन ने एक बयान में कहा कि गायक अभी भी कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं। अस्पताल में न्यूरोसर्जरी और क्रिटिकल केयर विशेषज्ञों की टीम उनका इलाज कर रही है।

हिमाचल प्रदेश के बद्दी क्षेत्र के पास हुए एक भीषण सड़क हादसे में घायल हुए पंजाबी सिंगर राजवीर जवांदा की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट पर रखा गया और वर्तमान में वह वेंटिलेटर पर हैं। डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रविवार को खुद फोर्टिस अस्पताल पहुंचे और परिवार से मुलाकात कर हालचाल जाना। मान ने सोशल मीडिया पर भी राजवीर की सलामती की दुआ करते हुए लिखा कि गायक की हालत चिंताजनक है और वह जल्द ठीक होकर अपने प्रशंसकों और परिवार के बीच लौटें। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पीजीआई सहित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लिया जा रहा है। वहीं, मोहाली स्थित फोर्टिस प्रशासन ने एक बयान में कहा कि गायक अभी भी कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं। अस्पताल में न्यूरोसर्जरी और क्रिटिकल केयर विशेषज्ञों की टीम उनका इलाज कर रही है।

गुरदास मान से लेकर दिलजीत दोसांझ तक मांग रहे दुआएं राजवीर जवांदा की सलामती के लिए पूरा पंजाबी संगीत जगत दुआएं कर रहा है। फैंस ने भी सोशल मीडिया के जरिए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। लगातार अस्पताल के बाहर जुटे हैं। एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ ने इंस्टाग्राम पर कहा कि वीरा (राजवीर जवंदा) के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अभी-अभी दुर्घटना की खबर सुनी, वह जल्द स्वस्थ हो जाए। सिंगर गुरु रंधावा ने भी प्रार्थना करते हुए लिखा कि हमारे प्यारे भाई राजवीर जवंदा पाजी के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए वाहेगुरु जी से प्रार्थना करता हूं। हार्डी संधू ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की, जिसमें जवंदा के स्वास्थ्य के लिए वाहेगुरु से आशीर्वाद मांगा, जबकि एमी विर्क और गिप्पी ग्रेवाल ने भी अपनी चिंता और एकजुटता व्यक्त की। गायक कंवर ग्रेवाल, गुरदास मान और बब्बू मान ने लोगों से जवंदा के लिए प्रार्थना करने की अपील की। अस्पताल में मौजूद ग्रेवाल ने कहा कि जवंदा को बेहतरीन इलाज मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उनके लिए प्रार्थना करें कि वह जल्द स्वस्थ हो जाएं।

सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें, दिल का दौरा भी पड़ा हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में शनिवार को हुई सड़क दुर्घटना में पंजाबी गायक जवंदा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वह शिमला जाते समय हादसे का शिकार हो गए। यह दुर्घटना बद्दी इलाके में उस समय हुई, जब जवंदा मोटरसाइकिल पर से नियंत्रण खो बैठे। गायक को बेहद गंभीर हालत में पंजाब के मोहाली स्थित फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। फोर्टिस अस्पताल के अधिकारियों ने शनिवार को बताया था कि सड़क दुर्घटना में गायक के सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट पहुंची है और वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। फोर्टिस अस्पताल में भर्ती किए जाने से पहले उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा था। लुधियाना में जन्मे राजवीर जवांदा ने अपने करियर की शुरुआत बतौर गायक की और देखते ही देखते पंजाबी संगीत उद्योग के उभरते सितारे बन गए। उनका गीत ‘काली जवांदे दी’ ने युवाओं के बीच खास पहचान दिलाई। इसके अलावा ‘मेरा दिल’ और ‘सरदारी’ जैसे गाने भी उनकी लोकप्रियता का अहम हिस्सा रहे।