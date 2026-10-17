अमरदीप सिंह ग्रेवाल को ED ने दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिया, 5 करोड़ की रिश्वत का मामला

ईडी ने इससे पहले अमरदीप सिंह ग्रेवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था और उनकी यात्रा पर नजर रखी जा रही थी।

पंजाबी फिल्म प्रोड्यूसर अमरदीप सिंह ग्रेवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से हिरासत में लिया। यह कार्रवाई 5 करोड़ रुपये की रिश्वत के मामले में की गई है। हिरासत में लेने के बाद ईडी अधिकारी ग्रेवाल को पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित एजेंसी के मुख्यालय ले गए। रिपोर्ट के मुताबिक, एजेंसी अब इस मामले में उनकी औपचारिक गिरफ्तारी पर भी विचार कर रही है। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होना अभी बाकी है।

ईडी ने इससे पहले अमरदीप सिंह ग्रेवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था। इस सर्कुलर का इस्तेमाल संबंधित व्यक्ति की यात्रा पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर उसे देश के हवाई अड्डों या अन्य निर्धारित स्थानों पर रोकने के लिए किया जाता है। इसी के बाद शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें हिरासत में लिया गया। ईडी अब उनसे रिश्वतखोरी के मामले में पूछताछ कर रही है। एजेंसी यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में उनकी क्या भूमिका रही और लेनदेन से उनका कोई संबंध है या नहीं।

अमरदीप सिंह ग्रेवाल की भूमिका को लेकर जांच यह मामला पंजाब में तबादलों और नियुक्तियों से जुड़े 5 करोड़ रुपये के रिश्वत लेन-देन का बताया जा रहा है। इस मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर का नाम भी सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में उनके खिलाफ आरोपों से जुड़े विस्तृत सबूत या मामले में उनकी कथित भूमिका का पूरा ब्योरा नहीं दिया गया है। ईडी की कार्रवाई के बाद अब पूछताछ में सामने आने वाली जानकारियों पर नजर रहेगी। फिलहाल, एजेंसी अमरदीप सिंह ग्रेवाल से मामले के संबंध में सवाल कर रही है।