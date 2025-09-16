स्टूडेंट वीजा पर रूस पढ़ने गए बूटा सिंह को युद्ध में झोंका गया, परिवार का दावा

बूटा सिंह की बहन करमजीत कौर ने फोन पर बताया कि उनका भाई अक्टूबर 2024 में एक ट्रैवल एजेंट के जरिए भाषा कोर्स करने के लिए रूस गया था। कौर ने कहा कि एजेंट ने बताया था कि वह रूस में पार्ट-टाइम नौकरी करके पैसे कमा सकता है।

रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 2 साल से युद्ध जारी है। इसका प्रभाव वहां के नागरिकों के साथ-साथ पढ़ाई और नौकरी के लिए गए भारतीयों पर भी पड़ रहा है। अब रूस में पढ़ाई के लिए गए पंजाब के एक युवक को जबरन युद्ध में भेजे जाने का मामला सामने आया है। पंजाब के मोगा जिले के चक कनियां कलां गांव का 25 वर्षीय युवक पिछले साल छात्र वीजा पर रूस गया था, जहां उसकी सेना में 'भर्ती' कर ली गई और उसे 'धोखे से' रूस-यूक्रेन संघर्ष में झोंक दिया गया। मोगा के चक कनियां कलां गांव के बूटा सिंह के परिवार का दावा है कि वह उन उत्तर भारतीयों में शामिल है, जिन्हें 'धोखे से' इस संघर्ष में धकेल दिया गया है। वे अब केंद्र से अपनी सुरक्षित वापसी के लिए मदद की मांग कर रहे हैं।

मंगलवार को संपर्क करने पर बूटा सिंह की बहन करमजीत कौर ने फोन पर बताया कि उनका भाई अक्टूबर 2024 में एक ट्रैवल एजेंट के जरिए भाषा कोर्स करने के लिए रूस गया था। कौर ने कहा कि एजेंट ने बताया था कि वह रूस में पार्ट-टाइम नौकरी करके पैसे कमा सकता है। कौर ने बताया कि रूस जाने के लिए परिवार ने अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचकर पैसे का इंतजाम किया था। उसने कहा कि लगभग एक हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियो से परिवार को पता चला कि बूटा सिंह अन्य लोगों के साथ फंस गया है और उसे यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए रूसी सेना में 'भर्ती' कर लिया गया है।

वीडियो में बूटा सिंह और अन्य लोगों को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वे छात्र वीजा पर मास्को गए थे, जहां बाद में उन्हें अन्य नौकरियों का लालच दिया गया। लेकिन फिर वे फंस गए और रूसी सेना में 'भर्ती' कर लिए गए, उन्हें बंदूकें दी गईं और लड़ने को कहा गया। वीडियो में एक अन्य व्यक्ति कहता है कि हम भाजपा सरकार से अपील करते हैं कि हमें यहां से निकाला जाए, क्योंकि हमारी जान को गंभीर खतरा है। कौर ने बताया कि आखिरी बार 11 सितंबर को व्हाट्सएप पर उनके भाई से बात हुई थी। बूटा सिंह के पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और मां पशुपालन करके परिवार का पालन-पोषण करती हैं। कौर ने कहा कि परिवार ने हाल ही में केंद्र को पत्र लिखकर सिंह की सुरक्षित वापसी के लिए मदद मांगी है।

पिछले दिनों, कांग्रेस नेता परगट सिंह ने रूसी सेना में भारतीय नागरिकों (खासकर उत्तर भारत से) की 'जबरन भर्ती' के मामले में केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की। परगट सिंह ने दावा किया कि उत्तर भारत के 111 लोगों को इस तरह भर्ती किया गया, जबकि 15 लापता हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पिछले हफ्ते हरियाणा के फतेहाबाद जिले के दो लोगों - अंकित जांगड़ा (23) और विजय पूनिया (25) के मामले पर गहरी चिंता जताई, जिन्हें 'धोखे से' रूस-यूक्रेन संघर्ष में झोंक दिया गया। सुरजेवाला ने कहा कि जांगड़ा और पूनिया छात्र वीजा पर रूस गए थे, लेकिन उन्हें धोखे से रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया और यूक्रेन सीमा पर युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया।