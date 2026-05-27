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देश छोड़ भागने की फिराक में थे पंजाब के दो गैंगस्टर, ज्वाइंट ऑपरेशन में एयरपोर्ट पर दबोचे गए; वांटेड अपराधी कौन

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
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जसवंत सिंह उर्फ जस्सा पंजाब के कुख्यात दविंदर बंबीहा गैंग से है। उस पर पंजाब के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, फिरौती मांगने और हथियार तस्करी जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं।

देश छोड़ भागने की फिराक में थे पंजाब के दो गैंगस्टर, ज्वाइंट ऑपरेशन में एयरपोर्ट पर दबोचे गए; वांटेड अपराधी कौन

पंजाब पुलिस और मुंबई पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन में हत्या, फिरौती और अन्य कई संगीन मामलों में लंबे समय से वांछित दो खतरनाक गैंगस्टरों को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार गैंगस्टरों की पहचान जसवंत सिंह उर्फ जस्सा और करन कीड़ा के रूप में हुई है। दोनों गैंगस्टर देश छोड़कर विदेश भागने की फिराक में थे लेकिन ऐन मौके पर खुफिया इनपुट के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों और मुंबई पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें दबोच लिया। दोनों को पुलिस पंजाब ला रही है।

एक बंबीहा गैंग से तो दूसरा अकाली पार्षद की हत्या में नामजद

जसवंत सिंह उर्फ जस्सा पंजाब के कुख्यात दविंदर बंबीहा गैंग से है। उस पर पंजाब के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, फिरौती मांगने और हथियार तस्करी जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। वह लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था और अंडरग्राउंड होकर गैंग की गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। पंजाब पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी।

वहीं, दूसरा गैंगस्टर करन कीड़ा एक अकाली पार्षद की दिनदहाड़े की गई हत्या के मामले में नामजद था। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद से ही वह फरार चल रहा था। पुलिस से बचने के लिए उसने पंजाब छोड़ दिया था और मुंबई के रास्ते फर्जी दस्तावेजों या अन्य तरीकों से देश से बाहर भागने की योजना बना रहा था।

ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब लाएगी पुलिस

पंजाब पुलिस की खुफिया शाखा को इन दोनों गैंगस्टरों की मूवमेंट के बारे में पुख्ता जानकारी मिली थी। यह इनपुट तुरंत मुंबई पुलिस और एयरपोर्ट सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा किया गया। दोनों आरोपी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे और फ्लाइट पकड़ने की तैयारी कर रहे थे, तब पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। दोनों खूंखार आरोपियों की कस्टडी लेने के लिए पंजाब पुलिस की एक स्पेशल टीम मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। मुंबई पहुंचने के बाद पंजाब पुलिस दोनों आरोपियों को वहां की स्थानीय अदालत में पेश करेगी और उनका ट्रांजिट रिमांड हासिल करेगी। इसके बाद उन्हें पंजाब में लाकर पूछताछ करेगी। दोनों की गिरफ्तारी पंजाब में चल रहे गैंगवार और आपराधिक नेटवर्क की कमर तोड़ने की दिशा में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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