पंजाब सुसाइड केस: पूर्व मंत्री भुल्लर की गिरफ्तारी के लिए विपक्षी दलों ने घेरा सीएम हाउस, बैरिकेडिंग तोड़ी
प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने मोर्चा संभाला है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई। जैसे ही प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
अमृतसर में पंजाब वेयरहाउस कॉरपोरेशन के जिला मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा के आत्महत्या मामले में पंजाब में बवाल काफी बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सभी विपक्षी दलों ने रविवार को चंडीगढ़ में पंजाब सीएम ऑफिस घेराव किया। शिरोमणि अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने मोर्चा संभाला है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई। जैसे ही प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
पूर्व मंत्री भुल्लर और उनके पिता की गिरफ्तारी पर अड़े
शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि लालजीत भुल्लर ने इस्तीफा दे दिया है। उन्हें अब तक गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। वह कानून से ऊपर नहीं है। पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा कि विरोधी पार्टी के दबाव के कारण लालजीत सिंह भुल्लर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और सरकार की नीयत में खोट है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो डी.एम. की मौत के तुरंत बाद सुबह ही भुल्लर के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए था जो कि रात को दर्ज किया गया। यह पहली बार है जब सभी विरोधी पार्टियों ने एक साथ आकर इस मामले को लेकर सरकार पर दबाव बनाया है, जिसके बाद सरकार ने इस मामले को लेकर एक्शन लिया है। उन्होंने कहा कि परिवार की भी यही मांग है कि जब तक लालजीत सिंह भुल्लर को गिरफ्तार नहीं किया जाता, वे गगनदीप सिंह रंधावा का पोस्टमॉर्टम नहीं करवाएंगे। वहीं, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने पूर्व मंत्री की तत्काल गिरफ्तारी और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने पुलिस पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि जानबूझकर एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई और मामले को दबाने की कोशिश की गई।
आरोपियों की गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार नहीं
मृतक गगनदीप सिंह रंधावा की पत्नी उपिंदर कौर का कहना है कि परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने मेरे पति को बहुत प्रताड़ित किया। मेरे पति को इतना बेबस कर दिया गया कि उन्होंने अपनी जान ले ली। उन्हें कहा गया था कि उनके परिवार, उनके बच्चों को खत्म कर दिया जाएगा और उनके पीछे गैंगस्टर लगा दिए जाएंगे। 13 मार्च को उनके दफ्तर में उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया। शनिवार सुबह उन्होंने अपनी जान ले ली। मेरे 3 छोटे बच्चे हैं। मेरी सास हैं। हम सभी न्याय की मांग करते हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं।
पूर्व मंत्री भुल्लर, पिता और पीए पर केस दर्ज
इससे पहले शनिवार आधी रात को पुलिस ने अमृतसर के रणजीत एवेन्यू थाने में पूर्व मंत्री भुल्लर, उनके पिता और पीए दिलबाग पर सुसाइड के लिए उकसाने समेत कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। इसमें दिए बयान में पत्नी ने कहा कि भुल्लर ने पति को धमकाया कि गैंगस्टर मेरे पाले हुए हैं। तेरे पूरे परिवार को खत्म करने के लिए एक इशारा ही काफी है। अगर तू मेरे नियमों को नहीं मान सकता तो तुझे जिंदा रहने का हक नहीं, तू जहर खा ले। इसके बाद उनके पति ने 21 मार्च की सुबह सुसाइड किया था। आम आदमी पार्टी सरकार ने भुल्लर से तुरंत इस्तीफा लेकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की थी, लेकिन परिवार के एफआईआर पर अड़ने और विरोधियों के एकजुट होने के बाद केस दर्ज करना पड़ा।
रिपोर्ट: मोनी देवी
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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