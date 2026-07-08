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FBI की रडार पर पंजाब का SHO: कौन है गुरिंदरजीत नागरा, जिस पर ₹38231180 की वसूली का है आरोप?

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान
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Punjab News Today: पंजाब पुलिस के एक SHO अब FBI की रडार पर हैं। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने गुरिंदरजीत सिंह नागरा पर गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के ऑर्गनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट को संरक्षण देने और करोड़ों रुपये की जबरन वसूली में मदद करने का गंभीर आरोप लगाया है।

FBI की रडार पर पंजाब का SHO: कौन है गुरिंदरजीत नागरा, जिस पर ₹38231180 की वसूली का है आरोप?

पंजाब के होशियारपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। टांडा SHO पर अमेरिका ने वसूली का आरोप लगया है। यूं कहें तो पंजाब पुलिस के SHO गुरिंदरजीत सिंह नागरा अमेरिकी संघीय जांच एजेंसियों ( FBI ) के निशाने पर आ गए हैं। अमेरिका के प्रॉसिक्यूटर्स ने उन पर गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के ऑर्गनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट की मदद करने और जबरन वसूली में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया है। मामला सामने आने के बाद पंजाब पुलिस ने भी तुरंत ऐक्शन में आ गई और कार्रवाई करते हुए नागरा को पुलिस लाइन में पनिशमेंट पोस्टिंग पर भेज दिया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी है।

'ऑपरेशन हार्ड बॉल' में सामने आए आरोप

दरअसल, ये आरोप इस हफ्ते अमेरिका द्वारा शुरू किए गए 'ऑपरेशन हार्ड बॉल' के तहत सामने आए हैं। यह एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय जांच है, जिसमें अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय देशों में सक्रिय हत्या, जबरन वसूली, ड्रग तस्करी और अन्य संगठित अपराधों में शामिल गिरोहों को निशाना बनाया जा रहा है। नागरा पर आरोप है कि उन्होंने भगवानपुरिया गैंग के साथ मिलकर पीड़ितों को झूठे मर्डर केस में फंसाने की धमकी देकर लाखों रुपये वसूले।

वायरल हुआ FBI वीडियो

बताया जा रहा है कि कार्रवाई की शुरुआत FBI की मीडिया ब्रीफिंग के एक वीडियो के वायरल होने के बाद हुई। इसमें अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि नागरा ने लॉस एंजिल्स में रह रहे एक परिवार से संपर्क कर भारत में उनके रिश्तेदार के खिलाफ झूठा मर्डर केस दर्ज कराने की धमकी दी और गैंगस्टरों को लगभग 4 लाख डॉलर (करीब 3.8 करोड़ रुपये) वसूलने में मदद की। हालांकि, अमेरिकी प्रॉसिक्यूटर्स के इन दावों की अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

क्या है अमेरिका का दावा?

अमेरिकी अभियोजकों के अनुसार, भगवानपुरिया गैंग के कथित सदस्य गुरलाल सिंह ने लॉस एंजिल्स के एक पीड़ित की जानकारी नागरा को दी थी, ताकि उसके खिलाफ झूठा मर्डर का केस दर्ज कराया जा सके। नागरा पर आरोप है कि उन्होंने पीड़ित के पिता से सीधे संपर्क किया और पैसे न देने पर क्रिमिनल केस दर्ज करने व हत्या की जांच में नाम शामिल करने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि यह मामला कुल 37 आरोपियों वाले बड़े अंतरराष्ट्रीय रैकेट का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसमें तीन ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम ग्रुप शामिल हैं।

क्या पुलिस पंजाब पुलिस

वहीं वीडियो वायरल होने के बाद होशियारपुर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) संदीप कुमार मलिक ने एहतियात के तौर पर SHO नागरा को पुलिस लाइन भेजने के आदेश जारी किए। SSP मलिक ने बताया कि पंजाब पुलिस को FBI के आरोपों के बारे में नई दिल्ली या राज्य सरकार से अभी तक कोई आधिकारिक सूचना या पुष्टि नहीं मिली है। इसके बावजूद जालंधर के एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नेतृत्व में नागरा के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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