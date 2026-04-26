पंजाब से गद्दारी नहीं, जान भी हाजिर; बीजेपी जॉइन करने के बाद विक्रमजीत सिंह साहनी

Punjab News Today: आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले सांसदों को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के गद्दार करार देने पर राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमने पंजाब के साथ, पंजाबियों के साथ गद्दारी नहीं की।

आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले सांसदों को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के गद्दार करार देने पर राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमने पंजाब के साथ, पंजाबियों के साथ गद्दारी नहीं की। हम पहले तन-मन-धन से सेवा कर रहे थे, अब हम उससे 10 गुना ज्यादा सेवा करेंगे। हम किसी युवा को बेरोजगार नहीं रहने देंगे। युवाओं को नशे से दूर रखेंगे। पंजाब में बेरोजगारी खत्म करने के लिए कौशल बढ़ाने के लिए जयंत चौधरी से, एग्रीकल्चर, फार्मर के लिए शिवराज सिंह चौहान से बात हुई है। इसके अलावा माल-भाड़ा सब्सिडी के लिए पीयूष गोयल से बात हुई है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान को कुछ नहीं कह सकता साहनी ने कहा कि मैं गद्दारी नहीं, पंजाब और पंजाबियों के लिए जान भी हाजिर है। भगवंत मान के गद्दार कहने पर उन्होंने कहा कि वह सीएम हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मैं हाथ जोड़कर यही कहूंगा कि समझदारी की जीत होगी। गर्मा-गर्मी चल रही है, दो-चार दिन में खत्म हो जाएगी और हम मिलजुल कर काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम मुख्यमंत्री भगवंत मान को कुछ नहीं कह सकते। वह मुख्यमंत्री हैं, लोगों ने उनको चुना है। उनके 4-5 महीने रह गए हैं। पंजाबी बहुत समझदार हैं, 2027 में वह अपना फैसला करेंगे। मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि हम गद्दार हैं। पंजाब और पंजाब के लोगों के साथ उन्होंने कोई गद्दारी नहीं की है। वे हमेशा पंजाबियों के लिए काम करते रहेंगे।

पाला बदलने वालों के ​खिलाफ दूसरे दिन भी प्रदर्शन, भाजपा भड़की उधर, पंजाब में आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले सांसदों के ​खिलाफ दूसरे दिन भी जोरदार प्रदर्शन हुए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को राज्यसभा सदस्य हरभजन सिंह, अशोक मित्तल और राजिंदर गुप्ता के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। लुधियाना और जालंधर में कार्यकर्ताओं ने उनके घरों के बाहर नारेबाजी की और पुतले फूंके। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने सांसदों के आवासों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहने पर पंजाब पुलिस की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी से जुड़े कथित राजनीतिक गुंडों द्वारा किए जा रहे हमलों से जन प्रतिनिधियों के घरों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। राज्य के पुलिस महानिदेशक को कठघरे में खड़ा करते हुए चुघ ने कहा कि यदि पंजाब पुलिस संवैधानिक पदों पर आसीन जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असमर्थ है, तो अब समय आ गया है कि केंद्रीय सुरक्षा बल इस जिम्मेदारी को अपने हाथ में लें।