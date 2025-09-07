punjab school and college will reopen from monday flood पंजाब में सोमवार से खुल जाएंगे स्कूल, पहले शिक्षकों को करानी होगी सफाई, Punjab Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपंजाब न्यूज़punjab school and college will reopen from monday flood

पंजाब में सोमवार से खुल जाएंगे स्कूल, पहले शिक्षकों को करानी होगी सफाई

पंजाब में सोमवार से स्कूल और कॉलेज खुल जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहले शिक्षकों को पहुंचकर पंचायतों, नगर परिषदों और निगमों की सहयोग से सफाई करवानी होगी। 

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 03:48 PM
share Share
Follow Us on
पंजाब में सोमवार से खुल जाएंगे स्कूल, पहले शिक्षकों को करानी होगी सफाई

बाढ़ के संकट को देखते हुए 27 अगस्त से पंजाब में बंद पड़े स्कूल-कालेज और यूनिवर्सिटी सोमवार यानी कल से दोबारा खुलेंगे। पंजाब के शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया में पोस्ट जारी करते हुए कहा कि सभी स्कूल- कॉलेज कल यानी 8 सितंबर से सामान्य रूप से खुलेंगे। हालांकि सरकारी स्कूल छात्रों के लिए 8 सितम्बर को भी बंद रहेंगे। लेकिन शिक्षकों को स्कूल आना होगा और यहां पर साफ सफाई का काम कराना होगा। शिक्षक स्कूलों में उपस्थित रहेंगे और स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। पंचायतों, नगर परिषदों और निगमों के सहयोग से सफाई अभियान चलाया जाएगा।

शिक्षा मंत्री ने कहा, शिक्षकों द्वारा स्कूल भवनों का गहन निरीक्षण किया जाएगा। यदि कोई समस्या मिलती है, तो इसकी सूचना तुरंत जिले के उपायुक्त और इंजीनियरिंग विभाग को दी जाए। छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल भवन और कक्षाएं पूरी तरह सुरक्षित होनी चाहिए। 9 सितंबर से सभी सरकारी स्कूल सामान्य रूप से खुलेंगे। अगर कोई स्कूल या कॉलेज बाढ़ से प्रभावित होता है, तो उसे बंद करने का निर्णय संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा लिया जाएगा।

छात्रों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने ट्वीट के ज़रिए जानकारी दी है कि 8 सितंबर को राज्य के सभी सरकारी स्कूल छात्रों के लिए बंद रहेंगे, लेकिन शिक्षकों को इस दिन स्कूल में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। बाढ़ के चलते कई स्कूल परिसरों में कीचड़ और गंदगी जमा हो गई है। ऐसे में सरकार ने फैसला लिया है कि 8 सितंबर को शिक्षकों की निगरानी में स्कूल परिसरों की सफाई कराई जाएगी। शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे स्कूल की इमारतों का गहन निरीक्षण करें। जिन क्षेत्रों में बाढ़ का असर अब भी बना हुआ है, वहां स्कूल खोलने या बंद रखने का अंतिम निर्णय संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा लिया जाएगा। निजी स्कूलों और कॉलेजों को भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने परिसर की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि भवन पूरी तरह सुरक्षित हो, ताकि छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा से कोई समझौता न हो।

23 जिलों के 1,900 से अधिक गांव प्रभावित

पंजाब में हाल की बाढ़ ने 23 जिलों के करीब 1,900 से अधिक गांवों को प्रभावित किया है, जिसमें 46 लोगों की जान गई और 1.71 लाख हेक्टेयर फसल नष्ट हो गई। 3.87 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने पंजाब को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी हैं। एनडीआरएफ, सेना और बीएसएफ की संयुक्त टीमों ने अब तक 22,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला है।

(रिपोर्टः मोनी देवी, लाइव हिन्दुस्तान)

Punjab News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।