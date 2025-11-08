Hindustan Hindi News
चुनावी रैली में सिख धार्मिक चित्रों के इस्तेमाल पर बवाल, अनुसूचित जाति आयोग ने जारी किया नोटिस

संक्षेप: जसबीर सिंह गढ़ी ने बताया कि यह मामला सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से आयोग के संज्ञान में आया है। इस पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने बाजवा को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

Sat, 8 Nov 2025 AM
पंजाब में तरनतारन विधानसभा सीट उपचुनाव के दौरान भाई जीवन सिंह (भाई जैता जी) और गुरु तेग बहादुर साहिब की छवियों के अपमानजनक उपयोग का विवाद गहराता जा रहा है। इसी मामले को लेकर पंजाब अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जसबीर सिंह गढ़ी ने पंजाब कांग्रेस को एक और नोटिस जारी कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा को 10 नवंबर को बुलाया है। तरनतारन के उपायुक्त को आधिकारिक पत्र के जरिए इस संबंध में 17 नवंबर को आयोग के समक्ष पेश होना है।

जसबीर सिंह गढ़ी ने बताया कि यह मामला सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से आयोग के संज्ञान में आया है। इस पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने बाजवा को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, तरनतारन के उपायुक्त को एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से इस संबंध में 17 नवंबर तक सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला

रिपोर्ट में आदर्श आचार संहिता और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों पर विचार करने के बाद की गई कार्रवाई शामिल होनी चाहिए। इससे पहले आयोग पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह राजा वडिंग को भी पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह के मामले में तलब कर चुका है। ताजा मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इंटरनेट यूजर्स संयमित भाषा का इस्तेमाल करने की बात कह रहे हैं।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
