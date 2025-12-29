अमृतसर में मांस बेचने पर प्रतिबंध, अधिकारी बोले-सभी को चिकन बेचकर नहीं जीना

संक्षेप: पंजाब की मान सरकार नेअमृतसर के पुराने शहर, रूप नगर जिले के श्री आनंदपुर साहिब और बठिंडा जिले के तलवंडी साबो (श्री दमदम साहिब) को राज्य का पवित्र शहर घोषित किया है। इसके साथ ही इन शहरों की धार्मिक पवित्रता को बनाए रखने के लिए व्यापक प्रतिबंध भी लगाए गए हैं।

पंजाब के ऐतिहासिक शहर अमृतसर को पवित्र शहर का दर्जा दिए जाने के बाद वहां मांसाहार की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पंजाब सरकार के इस फैसले के बाद लोगों में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इसी बीच रविवार को पंजाब पर्यटन विभाग के सलाहकार दीपक बाली ने सरकार के इस कदम का बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला शहर की आध्यात्मिक विरासत और गुरु रामदास साहिब की शिक्षाओं के सम्मान में लिया गया है।

एएनआई से बात करते हुए बाली ने कहा, “यह गुरु साहिब की धरती है। गुरु रामदास साहिब ने इस शहर की स्थापना की थी , इसलिए श्रद्धा के साथ यह कहा जाना चाहिए कि पंथ की सरकारें जो नहीं कर पाईं वह हमने कर दिया और लोग भी हमारे साथ हैं।”

शहर के आध्यात्मिक महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, "हमारे गुरु साहिब से बड़ा कुछ भी नहीं है। हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि वह दूसरों के बहकावे में न आएं। हम सभी से इसे स्वीकार करने की अपील करते हैं।"

मांसाहार पर लगे प्रतिबंध से रोजगार प्रभावित होने की आशंका पर प्रतिक्रिया देते हुए बाली ने कहा कि पूरी दुनिया मांसाहास बेचकर नहीं जीती है। उन्होंने कहा, "पूरी दुनिया को चिकन बेचकर ही नहीं जीना है। अगर इस काम को करने वाले लोग मेहनत करेंगे तो कहीं और काम मिल जाएगा। इसके अलावा अगर वह लोग यही काम करना चाहते हैं तो फिर अमृतसर के बाहर कर सकते हैं। अब यह फैसला औपचारिक रूप ले चुका है। अब इसे लागू किया जाएगा।