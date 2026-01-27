सतलुज-यमुना लिंक विवाद सुलझाने को पंजाब तैयार, सीएम मान की बात से लग रहा निपट जाएगा झगड़ा

संक्षेप: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ बैठक कर आपसी सहमति से इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद का हल निकालने की कोशिश कर रही है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ बैठक कर आपसी सहमति से इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद का हल निकालने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री मान ने स्पष्ट किया कि पंजाब के पास किसी अन्य राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है, लेकिन बड़े भाई होने के नाते पंजाब अपने पड़ोसी राज्य से टकराव नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि इस संवेदनशील मुद्दे का समाधान जल्द से जल्द सौहार्दपूर्ण तरीके से हो। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि पंजाब के हिस्से के पानी की एक बूंद भी किसी को नहीं लेने दी जाएगी। मान के मुताबिक SYL नहर पंजाब के लिए एक भावनात्मक विषय है और यदि इसे जबरन लागू किया गया तो राज्य में कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने दोहराया कि पंजाब बड़े भाई की भूमिका में है और दोनों राज्य इस विवाद का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए बातचीत कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय और केंद्र सरकार, दोनों ही आपसी सहमति से समाधान के पक्षधर हैं। उन्होंने इसे सकारात्मक संकेत बताते हुए कहा कि यह अच्छी बात है कि पंजाब और हरियाणा ने टकराव की बजाय बातचीत का रास्ता चुना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पंजाब किसी भी राज्य को उसके वैध हिस्से से वंचित नहीं कर रहा है। पानी के बंटवारे के आंकड़े रखते हुए मान ने कहा कि तीन नदियों से मिलने वाले कुल 34.34 मिलियन एकड़ फुट (MAF) पानी में से पंजाब को केवल 14.22 MAF, यानी करीब 40 प्रतिशत ही मिलता है, जबकि शेष 60 प्रतिशत हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को दिया जाता है, जबकि इनमें से किसी भी राज्य से ये नदियां होकर नहीं बहतीं।

पंजाब में गहराते जल संकट पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सतही जल की कमी के चलते भूजल पर अत्यधिक दबाव बढ़ गया है। राज्य के 153 ब्लॉकों में से 115 को ओवर-एक्सप्लॉइटेड घोषित किया जा चुका है और देश में भूजल दोहन की सबसे अधिक दर पंजाब की है। उन्होंने कहा कि पंजाब अपनी जरूरतों की अनदेखी कर लगभग 60 प्रतिशत पानी गैर-नदी राज्यों को देता है, लेकिन जब नदी का पानी साझा किया जाता है तो बाढ़ से होने वाले नुकसान का पूरा भार अकेले पंजाब को उठाना पड़ता है। इसलिए राज्य के अधिकारों की समुचित रक्षा बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि हाल के इतिहास में यह पहली बार है जब दोनों राज्य सरकारें इस मुद्दे को सुलझाने के लिए गंभीर बातचीत कर रही हैं।