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मुझे बदनाम करने की साजिश... वायरल वीडियो पर सीएम भगवंत मान ने किस पर बोला हमला?

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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Punjab News Today: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उनके नाम से वायरल हो रहे विवादित वीडियो को सिरे से फर्जी बताते हुए इसे अपनी छवि खराब करने और सरकार को अस्थिर करने की राजनीतिक साजिश करार दिया है।

मुझे बदनाम करने की साजिश... वायरल वीडियो पर सीएम भगवंत मान ने किस पर बोला हमला?

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उनके नाम से वायरल हो रहे विवादित वीडियो को पूरी तरह फर्जी करार दिया है। उन्होंने इसे उनकी छवि खराब करने और उनकी सरकार के जनहितकारी फैसलों को पटरी से उतारने की साजिश बताया है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जारी वीडियो संदेश में कहा कि वीडियो में दिखाया जा रहा व्यक्ति वे नहीं हैं। उन्होंने पहले ही श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के समक्ष अपना पक्ष रख दिया है।

मान ने आरोप लगाया कि यह पूरा अभियान शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के इशारे पर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पंजाब के हित में उनकी सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए उनकी छवि धूमिल करने के लिए दुष्प्रचार का सहारा लिया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि श्री अकाल तख्त साहिब उनके लिए सर्वोच्च धार्मिक संस्था है और वे इसके प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी इसकी सर्वोच्चता को चुनौती देने की कल्पना भी नहीं कर सकता। न मैंने और न ही मेरे परिवार ने कभी अकाल तख्त साहिब की मर्यादा पर सवाल उठाया है।

बदनाम करने की साजिश

भगवंत मान ने कहा कि वीडियो में दिखाए गए व्यक्ति की शारीरिक बनावट और हुलिया उनसे मेल नहीं खाता, फिर भी उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने दावा किया कि सरकार द्वारा बेअदबी विरोधी सख्त कानून बनाने के बाद यह दुष्प्रचार अभियान और तेज हो गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि पहले विपक्षी दल बेअदबी विरोधी कानून लाने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब वही लोग कानून लागू होने पर उसका विरोध कर रहे हैं।

उन्होंने पंजाब की जनता और संगत से अपील की कि वे भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण प्रचार से प्रभावित न हों। मान ने कहा कि अंतिम फैसला हमेशा जनता और संगत का होता है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि जब तक पंजाब की सेवा की जिम्मेदारी उनके पास है, वे राज्य के पानी, जवानी, किसानी और बानी की रक्षा के लिए अटल रहेंगे तथा किसी भी दबाव या दुष्प्रचार से विचलित नहीं होंगे।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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