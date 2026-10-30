ड्रग्स के खिलाफ प्रदर्शन में तैनात था पुलिस वाला, खुद ही नशे में निकला!

मानसा में परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद जारी विरोध-प्रदर्शनों के चलते मोहाली में तैनात ASI सहजप्रीत सिंह को मानसा में कानून-व्यवस्था संभालने के लिए अस्थायी रूप से तैनात किया गया था।

डोप टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद पुलिस ने आरोपी ASI के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है

पंजाब में नशा विरोधी एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की हत्या को लेकर जारी भारी जन-आक्रोश और पंजाब पुलिस के 'युद्ध नशों विरुद्ध' अभियान के बीच राज्य पुलिस को भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। मानसा जिले के बुढलाडा कस्बे में ड्यूटी पर तैनात एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (ASI) खुद नशे की हालत में पाया गया है।

डोप टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद पुलिस ने आरोपी ASI के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिससे राज्य में नशे के मुद्दे पर नया सियासी और प्रशासनिक बवंडर खड़ा हो गया है।

आईटीआई चौक पर हालत बिगड़ी, उग्र भीड़ ने घेरा यह घटना बुढलाडा कस्बे के आईटीआई (ITI) चौक के पास शुक्रवार को हुई।

मानसा में परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद जारी विरोध-प्रदर्शनों के चलते मोहाली में तैनात ASI सहजप्रीत सिंह को मानसा में कानून-व्यवस्था संभालने के लिए अस्थायी रूप से तैनात किया गया था।

स्थानीय निवासियों ने चौक के पास ASI को बेहद बदहवास और नशे की हालत में पाया। लोगों ने जब उसे घेरा और पूछताछ की, तो उसकी स्थिति देखकर लोगों का गुस्सा भड़क गया।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और भीड़ के बीच से आरोपी ASI को बचाकर थाने ले गई।

NDPS एक्ट की धारा 27 के तहत मामला दर्ज मानसा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) वैभव चौधरी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया, "ASI सहजप्रीत सिंह मूल रूप से मोहाली में तैनात है और यहां केवल कानून-व्यवस्था की ड्यूटी पर आया था। उसका डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है। बुढलाडा सिटी पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एनडीपीएस (NDPS) एक्ट, 1985 की धारा 27 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि, उसके पास से कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ है।"

बता दें कि NDPS एक्ट की धारा 27 किसी भी नशीले या साइकोट्रॉपिक पदार्थ का सेवन करने से संबंधित है।

मार्किट कमेटी चेयरमैन की दुकान पर तोड़फोड़ घटना के बाद गुस्साए स्थानीय निवासियों और प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर धरना दे दिया। प्रदर्शनकारियों ने बुढलाडा मार्किट कमेटी के चेयरमैन सतीश सिंगला पर आरोपी पुलिसकर्मी को बचाने और शह देने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया।