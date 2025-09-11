punjab police big action pakistani weapons recovered बाढ़ की आड़ में पाकिस्तान से तस्करी, हथियारों का जखीरा देख पुलिस के होश उड़े, Punjab Hindi News - Hindustan
Hindi Newsपंजाब न्यूज़punjab police big action pakistani weapons recovered

पंजाब के फाजिल्का जिले के सीमावर्ती इलाके में काउंटर इंटेलिजेंस फिरोजपुर, फरीदकोट और एसएसओसी फाजिल्का की संयुक्त कार्रवाई में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 06:41 PM
पंजाब के फाजिल्का जिले के सीमावर्ती इलाके में बड़ी कार्रवाई हुई है। काउंटर इंटेलिजेंस फिरोजपुर, फरीदकोट और एसएसओसी फाजिल्का की संयुक्त कार्रवाई की है। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने फाजिल्का से दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास 27 अवैध .30 बोर पिस्तौल और 470 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने यह जानकारी दी।

आपराधिक समूहों तक पहुंचाए जाने थे हथियार

डीजीपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार को फाजिल्का के गांव मुहार जमशेर के पास भारत-पाक सीमा पर संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान दो संदिग्धों मंगल सिंह मंगली (निवासी तेजा रहेला गट्टी नंबर 3) और गुरमीत सिंह (निवासी गांव मुहार जमशेर, थाना सदर फाजिल्का) को पकड़ा गया। ये हथियार पाकिस्तान से एक विदेशी गिरोह द्वारा तस्करी कर पंजाब भेजे गए थे, जिनका इस्तेमाल पंजाब में आपराधिक गतिविधियों के लिए होना था। गिरफ्तार आरोपी इन हथियारों को आपराधिक समूहों तक पहुंचाने वाले थे। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि तस्करी में शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा सके।

बाढ़ की आड़ में तस्करी

फाजिल्का का सीमावर्ती इलाका इस समय बाढ़ से प्रभावित है, जहां कई गांव, खेत और घर पानी में डूबे हैं। बाढ़ की इस स्थिति का फायदा उठाकर पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी का यह मामला सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंताजनक है। बाढ़ के दौरान तस्करी और घुसपैठ की घटनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन पंजाब पुलिस और बीएसएफ की सतर्कता के कारण सीमा पार के नापाक इरादे सफल नहीं हो पा रहे हैं।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Punjab

