पंजाब में सुसाइड करने वाले अफसर का अंतिम संस्कार, विपक्षी नेताओं ने दी अंतिम विदाई
पंजाब में मंत्री लालजीत भुल्लर की प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड करने वाले वेयरहाउस कॉरपोरेशन अधिकारी गगनदीप रंधावा का मंगलवार को अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पंजाब के विपक्ष के कई नेता भी मौजूद थे।
पंजाब में मंत्री लालजीत भुल्लर की प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड करने वाले वेयरहाउस कॉरपोरेशन अधिकारी गगनदीप रंधावा का मंगलवार को अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पंजाब के विपक्ष के कई नेता भी मौजूद थे। इससे पहले दिन में रंधावा का पोस्टमार्टम, अमृतसर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट की देखरेख में डॉक्टरों के एक बोर्ड द्वारा किया गया। रंधावा के परिवार ने मंत्री भुल्लर की गिरफ्तारी तक उनका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। विपक्षी नेताओं के विरोध के बीच भुल्लर को सोमवार को गिरफ्तार किया। उनके ऊपर रंधावा को आत्महत्या के लिए भड़काने और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रंधावा की परिवार की अनुमति के बाद मंगलवार को पोस्टमार्टम किया गया है।
क्या है मामला
बता दें कि रंधावा पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर थे। बीते शनिवार को उन्होंने जहर खाकर जान दे दी। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में रंधावा ने मंत्री भुल्लर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। बाद में मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर भुल्लर ने मंत्रीपद से इस्तीफा दे दिया। रंधावा की आत्महत्या ने पंजाब में सियासी तूफान खड़ा कर दिया। विपक्षी दल इसको लेकर जमकर विरोध कर रहे थे और भुल्लर की गिरफ्तारी की मांग उठाई जा रही थी। इसके अलावा मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही थी।
अमृतसर में अंतिम विदाई
मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद रंधावा का अवशेष उनके अमृतसर स्थित निवास पर ले जाया गया। यहां पर लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। रंधावा की दोनों बेटियों और बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद रहे प्रमुख लोगों में पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़, नेता प्रतिपक्ष परताप सिंह बाजव और शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया भी मौजूद रहे। इससे पहले अमृतसर पुलिस ने शनिवार रात भुल्लर, उनके पिता सुखदेव सिंह भुल्लर, निजी सहायक दिलबाग सिंह के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया। मंडी गोविंदगढ़ से भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद रंधावा का परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था।
सीबीआई जांच का क्या होगा
दिल्ली में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया कि अगर पंजाब के सभी सांसद इस मामले पर उन्हें लिखित अनुरोध देंगे, तो वह तुरंत रंधावा की आत्महत्या की सीबीआई जांच का आदेश देंगे। हालांकि, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को इस मांग को लगभग खारिज कर दिया। उन्होंने यह कहाकि राज्य पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच करने में सक्षम है और किसी को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। पुलिस में दर्ज शिकायत में, रंधावा की पत्नी, उपिंदर कौर, ने दावा किया कि उनके पति पर लगातार भुल्लर के पिता को गोदाम का ठेका देने के लिए दबाव डाला जा रहा था। उन्होंने यहां तक कहाकि उनके और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी थी। एफआईआर के मुताबिक, रंधावा को 13 मार्च को पट्टी में भुल्लर के आवास पर बुलाया गया, जहां कथित रूप से उनका अपमान किया गया और उन्हें पीटा गया।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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