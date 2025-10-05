पंजाब में पूर्व मंत्री के घर ग्रेनेड हमले को लेकर NIA का ऐक्शन, 4 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर

बयान में कहा गया कि मनीष ने बाद में अमीन को भर्ती किया, जिसने पूर्व मंत्री के घर पर ग्रेनेड फेंका था। जांच एजेंसी ने कहा कि अमीन को ग्रेनेड सिद्धू ने दिया था, जबकि जांगड़ा ने धन मुहैया कराया। सिद्धू ने हमले के बाद पोस्टर जारी किया था।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के जालंधर स्थित घर पर ग्रेनेड हमले को लेकर बड़ा ऐक्शन लिया है। खालिस्तान समर्थकों समेत चार लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। चंडीगढ़ की अदालत में शनिवार को दायर आरोपपत्र में 2 गिरफ्तार आरोपियों (उत्तर प्रदेश के अमरोहा निवासी सैदुल अमीन, हरियाणा के कुरुक्षेत्र निवासी अभिजोत जांगड़ा) दो फरार आरोपियों के नाम शामिल हैं। फरार होने वालों की पहचान हरियाणा के यमुनानगर निवासी कुलबीर सिंह सिद्धू और करनाल निवासी मनीष उर्फ ​​काका राणा के रूप में हुई है।

पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता के परिसर पर 7 अप्रैल, 2025 की रात को हमला हुआ था। कुछ दिनों बाद 12 अप्रैल को जांच का जिम्मा एनआईए को सौंप दिया गया। NIA के बयान में कहा गया कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सदस्य सिद्धू अपने सहयोगी मनीष के साथ मिला हुआ था। उसने पंजाब के प्रमुख नेताओं को निशाना बनाने के लिए आतंकवादी गिरोह बनाया, ताकि लोगों में भय का माहौल पैदा किया जा सके और वसूली के जरिए बीकेआई के लिए धन जुटाया जा सके।

ग्रेनेड को लेकर जांच एजेंसी ने क्या बताया बयान में कहा गया कि मनीष ने बाद में अमीन को भर्ती किया था, जिसने पूर्व मंत्री के घर पर ग्रेनेड फेंका था। जांच एजेंसी ने कहा कि अमीन को ग्रेनेड सिद्धू ने दिया था, जबकि जांगड़ा ने धन मुहैया कराया था। सिद्धू ने हमले के बाद एक पोस्टर प्रसारित किया था, जिसमें उसने मनीष के साथ साजिश रचने की जिम्मेदारी ली थी। सिद्धू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है और उसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपये का इनाम भी है।