Punjab NIA files chargesheet against four people for attack on former minister house

पंजाब में पूर्व मंत्री के घर ग्रेनेड हमले को लेकर NIA का ऐक्शन, 4 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर

बयान में कहा गया कि मनीष ने बाद में अमीन को भर्ती किया, जिसने पूर्व मंत्री के घर पर ग्रेनेड फेंका था। जांच एजेंसी ने कहा कि अमीन को ग्रेनेड सिद्धू ने दिया था, जबकि जांगड़ा ने धन मुहैया कराया। सिद्धू ने हमले के बाद पोस्टर जारी किया था।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 12:31 PM
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के जालंधर स्थित घर पर ग्रेनेड हमले को लेकर बड़ा ऐक्शन लिया है। खालिस्तान समर्थकों समेत चार लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। चंडीगढ़ की अदालत में शनिवार को दायर आरोपपत्र में 2 गिरफ्तार आरोपियों (उत्तर प्रदेश के अमरोहा निवासी सैदुल अमीन, हरियाणा के कुरुक्षेत्र निवासी अभिजोत जांगड़ा) दो फरार आरोपियों के नाम शामिल हैं। फरार होने वालों की पहचान हरियाणा के यमुनानगर निवासी कुलबीर सिंह सिद्धू और करनाल निवासी मनीष उर्फ ​​काका राणा के रूप में हुई है।

पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता के परिसर पर 7 अप्रैल, 2025 की रात को हमला हुआ था। कुछ दिनों बाद 12 अप्रैल को जांच का जिम्मा एनआईए को सौंप दिया गया। NIA के बयान में कहा गया कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सदस्य सिद्धू अपने सहयोगी मनीष के साथ मिला हुआ था। उसने पंजाब के प्रमुख नेताओं को निशाना बनाने के लिए आतंकवादी गिरोह बनाया, ताकि लोगों में भय का माहौल पैदा किया जा सके और वसूली के जरिए बीकेआई के लिए धन जुटाया जा सके।

ग्रेनेड को लेकर जांच एजेंसी ने क्या बताया

बयान में कहा गया कि मनीष ने बाद में अमीन को भर्ती किया था, जिसने पूर्व मंत्री के घर पर ग्रेनेड फेंका था। जांच एजेंसी ने कहा कि अमीन को ग्रेनेड सिद्धू ने दिया था, जबकि जांगड़ा ने धन मुहैया कराया था। सिद्धू ने हमले के बाद एक पोस्टर प्रसारित किया था, जिसमें उसने मनीष के साथ साजिश रचने की जिम्मेदारी ली थी। सिद्धू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है और उसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपये का इनाम भी है।

एनआईए ने इससे पहले अप्रैल 2024 में पंजाब में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) नेता विकास प्रभाकर को निशाना बनाकर की गई उनकी हत्या के मामले में सिद्धू के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। बयान में कहा गया कि आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने भगोड़ों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने व भारत में सक्रिय बीकेआई के अन्य सदस्यों की पहचान करने के अपने प्रयास तेज कर दिए हैं।

