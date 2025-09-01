Punjab News Ghanaur Assembly Mann Government Tangri River Pathan Majra criticized flood पार्टी से निकालना हो, तो निकाल दो; बाढ़ को लेकर अपनी ही सरकार पर भड़के आप विधायक, Punjab Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपंजाब न्यूज़Punjab News Ghanaur Assembly Mann Government Tangri River Pathan Majra criticized flood

पार्टी से निकालना हो, तो निकाल दो; बाढ़ को लेकर अपनी ही सरकार पर भड़के आप विधायक

Punjab News: पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा ने मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने विशेष रूप से मुख्यमंत्री भगवंत मान और जल संसाधन विभाग के प्रमुख कृष्ण कुमार की आलोचना की और उनके ऊपर घनौर निर्वाचन क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाया।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 07:08 PM
share Share
Follow Us on
पार्टी से निकालना हो, तो निकाल दो; बाढ़ को लेकर अपनी ही सरकार पर भड़के आप विधायक

मॉनसून के चलते हो रही भारी बारिश ने पंजाब में आम जन-जीवन बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। इससे न केवल आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है, बल्कि राज्य सरकार के पक्ष में भी फूट पड़ती नजर आ रही है। घनौर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा ने रविवार को अपनी ही सरकार के ऊपर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि अगर सच बोलने के लिए पार्टी उन्हें निलंबित या निकाल देना चाहती है, तो बिल्कुल ऐसा कर सकती है। लेकिन वह अपने लोगों के साथ खड़े रहेंगे और उनकी बात को सामने रखेंगे।

पठानमाजरा के निर्वाचन क्षेत्र में टांगरी नदी की सीमा से लगा हुआ है। इसी नदी के जरिए उनके क्षेत्र में पानी एक किलोमीटर अंदर तक घुस गया है। बाढ़ का आकलन करने के लिए नदी का दौरा करने पहुंचे विधायक पठानमाजरा ने मीडिया के सामने राज्य सरकार और अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त की। आप नेता ने विशेष रूप से मुख्यमंत्री भगवंत मान और जल संसाधन विभाग के प्रमुख कृष्ण कुमार की आलोचना की और उनके ऊपर घनौर निर्वाचन क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाया।

पठान माजरा ने बाढ़ के पानी की ओर इशारा करते हुए कहा, "आप मेरे खिलाफ विजिलेंस जाँच शुरू करवा सकते हैं। वे 50 जाँचें करवा सकते हैं। ऐसा कैसे है कि कृष्ण कुमार की बात सुनी जाती है, लेकिन विधायकों की नहीं? मुख्यमंत्री भगवंत मान को सोचना होगा। वे किसान रहे हैं। उन्हें पता है। अगर हम शहरों में अफसरों की बात सुनते रहेंगे, तो राज्य डूब जाएगा। अगर मुख्यमंत्री अफसरों से ज़्यादा विधायकों की बात सुनें, तो यह स्थिति नहीं आएगी।"

उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, "मैं अपने लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। अगर मैं उनकी आवाज नहीं उठाता, तो मैं गलत हूं। अगर मैं कहूं कि यह सरकार की गलती नहीं है, तो ये लोग मुझे नदी में फेंक देंगे... मैं यह बात विधानसभा में भी उठाऊंगा। मुझे उनकी बात सुननी होगी।"

अपडेट कर रहे हैं।

Punjab News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।