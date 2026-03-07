पंजाब की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च, सीएम मान बोले, उद्यमी भी अन्नदाता
रोजगार देने पर प्रति कर्मचारी 3000 रुपये प्रति माह का इंसेंटिव मिलेगा। आईटी सेक्टर के लिए यह इंसेंटिव 5000 रुपये प्रति कर्मचारी प्रति माह होगा। पंजाब में पहली बार कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को लुधियाना में पंजाब की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की। मान ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि उद्योग और कारोबार की वजह से हजारों परिवारों के चूल्हे जलते हैं और इस लिहाज से उद्यमी भी अन्नदाता हैं। सरकार उद्योगपतियों को अपना साझेदार मानती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई उद्योगपति तीन यूनिट लगाने की अनुमति मांगता है तो सरकार पांच यूनिट लगाने की अनुमति देने को भी तैयार है, बशर्ते कि वह पंजाब के युवाओं को रोजगार दे। उन्होंने बताया कि यह पॉलिसी उद्यमियों के सुझावों के आधार पर तैयार की गई है और इसमें करीब 78 प्रतिशत सुझावों को शामिल किया गया है।
नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या खास
सीमावर्ती जिलों में उद्योग लगाने को बढ़ावा देने के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त इंसेंटिव देने मिलेगा। महिलाओं को रात में भी काम करने की अनुमति दी जाएगी, हालांकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना उद्योगों की जिम्मेदारी होगी। रोजगार देने पर प्रति कर्मचारी 3000 रुपये प्रति माह का इंसेंटिव मिलेगा। आईटी सेक्टर के लिए यह इंसेंटिव 5000 रुपये प्रति कर्मचारी प्रति माह होगा। पंजाब में पहली बार कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। उद्योगों के मॉर्डनाइजेशन और विस्तार पर भी सब्सिडी मिलेगी। 25 करोड़ रुपये निवेश और 50 कर्मचारियों वाली इकाइयों को थ्रेसहोल्ड कैटेगरी में शामिल किया जाएगा।
हमारी सरकार उद्योगपतियों से हिस्सा मांगने वाली नहीं
लुधियाना में मुख्य मंत्री भगवंत मान ने उद्योगपतियों के साथ बैठक कर सरकार की योजनाओं और उद्योगों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंजाब को रंगला बनाने के लिए इंडस्ट्री का विकास जरूरी है और पंजाब को नंबर वन बनाए बिना देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। हमारी सरकार उद्योगपतियों से हिस्सा मांगने वाली नहीं है। सरकार की एक ही इच्छा है कि उद्योगों का कारोबार बढ़े और पंजाब के युवाओं को रोजगार मिले। सीएम ने बताया कि उद्योगों का पंजाब की ओर रुझान बढ़ रहा है। टाटा स्टील 3200 करोड़ रुपये के निवेश से लुधियाना में 20 मार्च को अपना प्लांट शुरू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि उद्योगों के साथ-साथ राज्य में स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भी खोले जाएंगे। वहीं, पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि यह देश की सबसे बेहतर इंडस्ट्रियल पॉलिसी में से एक है। उन्होंने बताया कि इसे मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में तैयार किया गया है।
