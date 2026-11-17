अमृतपाल सिंह को जेल से बाहर आने की मिली इजाजत, दादी के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल
डिब्रूगढ़ से अमृतसर आने-जाने में लगने वाला यात्रा का समय इन तीन घंटों में नहीं गिना जाएगा। यह तीन घंटे की अवधि तभी शुरू होगी जब वे अमृतसर पहुंचकर परिवार के बीच उपस्थित होंगे। अमृतपाल की दादी का 8 नवंबर को निधन हुआ था।
असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को अमृतसर जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें दादी के के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 21 नवंबर को एक दिन की कस्टोडियल पैरोल की इजाजत दे दी है। अमृतपाल सिंह को अपने परिवार के बीच रहने के लिए केवल तीन घंटे का समय दिया जाएगा। उन्हें 21 नवंबर को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक की पैरोल मंजूर की।
डिब्रूगढ़ से अमृतसर आने-जाने में लगने वाला यात्रा का समय इन तीन घंटों में नहीं गिना जाएगा। यह तीन घंटे की अवधि तभी शुरू होगी जब वे अमृतसर पहुंचकर परिवार के बीच उपस्थित होंगे। अमृतपाल की दादी चरण कौर का 8 नवंबर को निधन हुआ था। परिवार ने अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया है। सुरक्षा और यात्रा प्रबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी पंजाब पुलिस और स्थानीय प्रशासन की होगी। प्रशासन यह तय करेगा कि विशेष टीम डिब्रूगढ़ भेजी जाए या वहां से पंजाब पुलिस की टीम उन्हें अमृतसर लेकर आए। डिब्रूगढ़ जेल से अमृतलाल सिंह को लाने और ले जाने का खर्च उनके परिवार को ही उठाना होगा।
NSA के तहत जेल में बंद हैं अमृतपाल
अमृतपाल फिलहाल असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं। 23 फरवरी 2023 को अमृतपाल सिंह और उनके हथियारबंद समर्थकों ने अमृतसर के अजनाला पुलिस थाने पर हमला किया था। इसके बाद उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने अभियान शुरू किया और आखिरकार 23 अप्रैल 2023 को पंजाब के मोगा जिले के रोडे गांव से गिरफ्तार कर लिया। उनपर अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने, देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने जैसे गंभीर आरोप हैं। अमृतपाल को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल भेज दिया था।
दर्शप्रीत सिंह अकाली दल वारिस पंजाब में शामिल
दूसरी ओर, चंडीगढ़ स्टूडेंट जत्थेबंदी के प्रधान दर्शप्रीत सिंह अकाली दल वारिस पंजाब पार्टी में हाल ही में शामिल हुए। मनप्रीत सिंह अयाली ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान अयाली ने अमृतपाल सिंह खालसा की जेल से रिहाई और पैरोल को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। मनप्रीत सिंह अयाली ने कहा कि अमृतपाल सिंह को जेल में बंद हुए तीन साल, छह महीने और 21 दिन हो चुके हैं। इस दौरान उन पर तीन साल तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लागू रहा। उन्होंने बताया कि परिवार में दादी के निधन के बाद अंतिम संस्कार की रस्मों में शामिल होने के लिए अमृतपाल सिंह को पैरोल देने की मांग की गई थी। इसके लिए परिवार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
अयाली के अनुसार परिवार ने चार दिन की पैरोल मांगी थी, लेकिन अमृतसर की अदालत ने केवल एक दिन की अनुमति दी। इसके साथ कई शर्तें भी लगाई गई हैं। अमृतपाल के आने-जाने का खर्च परिवार को उठाना होगा। मीडिया और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें लेने पर रोक रहेगी। परिवार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को उनसे मिलने की अनुमति नहीं होगी। भीड़ जुटने की स्थिति में पैरोल रद्द करने की शर्त भी रखी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमृतपाल सिंह के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार-बार पैरोल मिलने का हवाला देते हुए कहा कि अमृतपाल के मामले में अलग रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि परिवार ने अदालत में समीक्षा याचिका दाखिल की है। अमृतपाल सिंह खालसा उनकी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि, वह किस सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे, इसका फैसला पार्टी करेगी।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें