डिब्रूगढ़ से अमृतसर आने-जाने में लगने वाला यात्रा का समय इन तीन घंटों में नहीं गिना जाएगा। यह तीन घंटे की अवधि तभी शुरू होगी जब वे अमृतसर पहुंचकर परिवार के बीच उपस्थित होंगे। अमृतपाल की दादी का 8 नवंबर को निधन हुआ था।

असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को अमृतसर जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें दादी के के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 21 नवंबर को एक दिन की कस्टोडियल पैरोल की इजाजत दे दी है। अमृतपाल सिंह को अपने परिवार के बीच रहने के लिए केवल तीन घंटे का समय दिया जाएगा। उन्हें 21 नवंबर को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक की पैरोल मंजूर की।

डिब्रूगढ़ से अमृतसर आने-जाने में लगने वाला यात्रा का समय इन तीन घंटों में नहीं गिना जाएगा। यह तीन घंटे की अवधि तभी शुरू होगी जब वे अमृतसर पहुंचकर परिवार के बीच उपस्थित होंगे। अमृतपाल की दादी चरण कौर का 8 नवंबर को निधन हुआ था। परिवार ने अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया है। सुरक्षा और यात्रा प्रबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी पंजाब पुलिस और स्थानीय प्रशासन की होगी। प्रशासन यह तय करेगा कि विशेष टीम डिब्रूगढ़ भेजी जाए या वहां से पंजाब पुलिस की टीम उन्हें अमृतसर लेकर आए। डिब्रूगढ़ जेल से अमृतलाल सिंह को लाने और ले जाने का खर्च उनके परिवार को ही उठाना होगा।

NSA के तहत जेल में बंद हैं अमृतपाल अमृतपाल फिलहाल असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं। 23 फरवरी 2023 को अमृतपाल सिंह और उनके हथियारबंद समर्थकों ने अमृतसर के अजनाला पुलिस थाने पर हमला किया था। इसके बाद उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने अभियान शुरू किया और आखिरकार 23 अप्रैल 2023 को पंजाब के मोगा जिले के रोडे गांव से गिरफ्तार कर लिया। उनपर अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने, देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने जैसे गंभीर आरोप हैं। अमृतपाल को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल भेज दिया था।

दर्शप्रीत सिंह अकाली दल वारिस पंजाब में शामिल दूसरी ओर, चंडीगढ़ स्टूडेंट जत्थेबंदी के प्रधान दर्शप्रीत सिंह अकाली दल वारिस पंजाब पार्टी में हाल ही में शामिल हुए। मनप्रीत सिंह अयाली ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान अयाली ने अमृतपाल सिंह खालसा की जेल से रिहाई और पैरोल को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। मनप्रीत सिंह अयाली ने कहा कि अमृतपाल सिंह को जेल में बंद हुए तीन साल, छह महीने और 21 दिन हो चुके हैं। इस दौरान उन पर तीन साल तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लागू रहा। उन्होंने बताया कि परिवार में दादी के निधन के बाद अंतिम संस्कार की रस्मों में शामिल होने के लिए अमृतपाल सिंह को पैरोल देने की मांग की गई थी। इसके लिए परिवार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।