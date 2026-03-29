पंजाब के विधायक-मंत्री रिमांड पर, एक दुष्कर्म तो दूसरा डीएम सुसाइड केस में आरोपी
पठानमाजरा को पकड़ने के लिए पटियाला पुलिस वहां पहुंची तो कि पठानमाजरा के साथियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी और फायरिंग की थी। वहीं, अमृतसर में वेयरहाउस के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को एक बार फिर अदालत में पेश किया गया।
दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को रविवार को चार दिनों का पुलिस रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने और पूछताछ के लिए पठानमाजरा का 10 दिन के रिमांड की मांग की। अदालत में दोनों पक्षों को सुनने के बाद पठानमाजरा को 7 दिनों के रिमांड पर भेज दिया। पठानमाजरा को हाल ही में पटियाला पुलिस ने मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीक से गिरफ्तार किया था। जीरकपुर की एक महिला की शिकायत पर पटियाला के थाना सिविल लाइन में पठानमाजरा के खिलाफ 1 सितंबर 2025 को दुष्कर्म करने और धमकियां देने के आरोप में केस दर्ज हुआ था। इसके बाद पठानमाजरा हरियाणा के करनाल में अपने रिश्तेदार के पास भाग गए थे।
पठानमाजरा को पकड़ने के लिए पटियाला पुलिस वहां पहुंची तो कि पठानमाजरा के साथियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी और फायरिंग की थी। वहीं, अमृतसर में वेयरहाउस के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को एक बार फिर अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने उनका पुलिस रिमांड तीन दिन के लिए और बढ़ा दिया है। पुलिस ने इस मामले में लालजीत भुल्लर, उनके पिता और उनके पीए के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। इससे पहले पुलिस ने फतेहगढ़ साहिब पुलिस के सहयोग से भुल्लर को मंडी गोबिंदगढ़ से गिरफ्तार किया था।
डीएम रंधावा के घर की बिजली काटी, परिवार को डराने की कोशिश
पंजाब वेयरहाउस कारपोरेशन के डीएम गगनदीप सिंह रंधावा के परिवार को अब डराने की कोशिश की जा रही है। कुछ अज्ञात लोगों ने उनके घर की बिजली की तारें काट दी, ताकि परिवार के मन में दहशत पैदा हो। बिजली की तारें काटने का वीडियो घर के बाहर लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गया। परिवार ने इस संबंधी पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार शाम को पुलिस अधिकारी उनके घर पर बयान दर्ज करने आए हुए थे। इसी दौरान अचानक बिजली बंद हो गई। पहले उन्हें लगा कि विभाग की ओर से किसी कारण इलाके की बिजली बंद की गई हो सकती है। मगर थोड़ी देर के बाद जब वह घर से बाहर निकले तो देखा कि पूरे इलाके की बिजली सप्लाई आ रही थी जबकि उनके घर की ही बंद थी। तब उन्हें कुछ गड़बड़ी का शक हुआ। इसके बाद उन्होंने तुरंत इलेक्ट्रिशयन बुलाया, जिसने जांच के दौरान बताया कि मीटर के पास से घर को जाने वाली तारें काटी गई हैं। जब उन्होंने सीसीटीवी चेक किया तो देखा कि उसमें अज्ञात युवक उनके घर की बिजली की सप्लाई काट रहे थे।
रंधावा के परिवार को दी जाए सुरक्षा: जाखड़
भारतीय जनता पार्टी के पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने डीएम गगनदीप सिंह रंधावा के परिवार की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा कि पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के समर्थक आज भी उसकी सोच की रक्षा में नारे लगा रहे हैं, जबकि सरकार ने परिवार की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किए हैं। कोई भी अधिकारी परिवार के साथ दुख साझा करने तक नहीं पहुंचा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व मंत्री के समर्थकों द्वारा की जा रही नारेबाजी और सोशल मीडिया पर मंत्री के परिवार के प्रभाव को दर्शाने वाली पोस्टों को देखते हुए डीएम के परिवार की सुरक्षा और भी जरूरी हो जाती है।
रिपोर्ट: मोनी देवी
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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