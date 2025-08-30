पंजाब: बाढ़ समीक्षा के दौरान क्रूज की सवारी पर चर्चा करते दिखे मंत्री, विपक्ष का हमला

आम आदमी पार्टी (आप) के मंत्रियों पर निशाना साधते हुए चुघ ने कहा कि पंजाब डूब चुका है, खेत बर्बाद, घर तबाह, परिवार सड़कों पर हैं। लेकिन इन हालातों में भी मंत्री जी नाव पर बैठकर बाढ़ पीड़ितों का दर्द बांटने की बजाय स्वीडन-गोवा की क्रूज की बातें कर रहे हैं।

पंजाब में विपक्षी दलों ने एक वीडियो सामने आने के बाद शनिवार को राज्य की भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा, जिसमें तरनतारन में बाढ़ से उपजी स्थिति की समीक्षा करते समय तीन कैबिनेट मंत्री कथित तौर पर क्रूज की सवारी पर चर्चा करते हुए सुने गए। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता तरुण चुघ और पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा द्वारा ‘एक्स’ पर साझा की गई वीडियो क्लिप में मंत्री हरभजन सिंह, बरिंदर कुमार गोयल और लालजीत सिंह भुल्लर जीवनरक्षक जैकेट पहने एक नाव में बैठकर स्वीडन और गोवा की क्रूज की सवारी पर चर्चा करते हुए दिख रहे हैं।

वीडियो में हरभजन सिंह को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "मैं स्वीडन में एक क्रूज पर गया था। जहाज पर ही सब कुछ था, होटल वगैरह।" पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर गोयल को इसके जवाब में यह कहते हुए सुना जा सकता है कि गोवा में भी ऐसा ही है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद नदियों और बरसाती नालों के उफान पर होने के कारण पंजाब में आई बाढ़ के बीच यह क्लिप सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा की गई।

राज्य के कैबिनेट मंत्री बचाव और राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, जबकि 7,689 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आम आदमी पार्टी (आप) के मंत्रियों पर निशाना साधते हुए चुघ ने कहा, ‘‘पंजाब डूब चुका है, खेत बर्बाद, घर तबाह, परिवार सड़कों पर हैं। लेकिन इन हालातों में भी मंत्री जी नाव पर बैठकर बाढ़ पीड़ितों का दर्द बांटने की बजाय स्वीडन-गोवा की क्रूज की बातें कर रहे हैं।”