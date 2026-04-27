मैं 'आप' का हूं... नहीं छोड़ रहा पार्टी; राजेंद्र गुप्ता वापस आएंगे, मंत्री संजीव अरोड़ा का दावा
Punjab News Today: सात राज्यसभा सांसदों के पार्टी छोड़ कर बीजेपी में जाने से संकट में घिरी आम आदमी पार्टी के पंजाब सरकार में बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने बड़ा दावा किया है। अरोड़ा ने कहा कि सांसद राजेंद्र गुप्ता वापस आ जाएंगे। उन्होंने इस बात का इशारा कर दिया है।
सात राज्यसभा सांसदों के पार्टी छोड़ कर बीजेपी में जाने से संकट में घिरी आम आदमी पार्टी के पंजाब सरकार में बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने बड़ा दावा किया है। अरोड़ा ने कहा कि सांसद राजेंद्र गुप्ता वापस आ जाएंगे। उन्होंने इस बात का इशारा कर दिया है। मेरी 6-8 महीने से राघव चड्ढा से बात नहीं हुई है। अरोड़ा ने कहा कि मैं पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं, आज भी पंजाब सरकार में मंत्री हूं। न ही मैं ईडी की रेड से डरा हूं। मैंने तो तुरंत इस कार्रवाई के बाद एक्स पर पोस्ट कर यह कहा था कि मैं ईडी को जांच में हर संभव सहयोग दूंगा। बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा सोमवार को पंजाब में गहराये बिजली संकट को लेकर चंडीगढ़ में पत्रकारों से बात कर रहे थे।
17 अप्रैल को हुई थी ईडी की रेड
पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के दिग्गज मंत्री संजीव अरोड़ा और उनके दो पार्टनर पर 17 अप्रैल को ईडी की रेड हुई थी। मंत्री और उनके पार्टनर्स के लुधियाना, जालंधर, गुरुग्राम और चंडीगढ़ स्थित कुल 13 ठिकानों पर ईडी की टीमों ने जांच की थी। संजीव अरोड़ा लुधियाना के जाने-माने उद्योगपति हैं। आम आदमी पार्टी ने उनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया। वे 10 अप्रैल 2020 को सांसद बने। इसके बाद पार्टी ने उनको फरवरी 2025 में लुधियाना वेस्ट सीट के लिए उम्मीदवार बनाया, जहां पर अरोड़ा ने कांग्रेस उम्मीदवार को 10 हजार 637 वोटों के अंतर से हरा दिया।
वहीं, भगवंत मान सरकार में कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा काफी ताकतवर हैं। वह उद्योग मंत्री हैं। इसके अलावा निवेश और ऊर्जा मंत्रालय भी उनके ही पास है। कुछ अरसे पहले कैबिनेट में जब फेरबदल हुआ तो उनकी ताकत और बढ़ा दी गई थी। उन्हें स्थानीय प्रशासन विभाग भी मिल गया था।
एक मई से बिजली की शॉर्टेज नहीं रहेगी
बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि पंजाब में लोगों को 3 दिन और बिजली कट झेलने होंगे। एक मई से बिजली की शॉर्टेज नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि पिछले सालों के मुकाबले मई-जून जैसी डिमांड अप्रैल में ही बढ़ गई, इस वजह से अचानक बिजली की कमी हुई। इस वजह से शोर ज्यादा मच रहा है। मगर, जल्द इसे दूर करने के लिए सारे प्लांट फंक्शनल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितनी इस बार अप्रैल में डिमांड आ गई, हालांकि यह डिमांड मई के आखिरी हफ्ते या जून के पहले हफ्ते में आती थी। हमारी उस हिसाब से पूरी तैयारी थी।
रिपोर्ट: मोनी देवी
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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