पहलवान थी मां, शादी के बाद नशे की लगी लत; पैसे के लिए 5 महीने के बेटे को बेच दिया

संक्षेप: जिला बाल संरक्षण अधिकारी (DCPO) हरजिंदर कौर ने इस घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा, 'हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि नशेड़ी दंपति ने लगभग एक महीने पहले अपने बच्चे को बुढलाडा के एक परिवार को सौंप दिया था।

Sat, 25 Oct 2025 01:05 PMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
पंजाब के मानसा जिले से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बुढलाडा उपमंडल में अकबरपुर खुडाल गांव के नशेड़ी दंपति ने अपने 5 महीने के बेटे को 1.8 लाख रुपये में बेच दिया, ताकि वे अपनी नशे की लत को पूरा कर सकें। यह मामला तब सामने आया, जब बच्चे की चाची ने पुलिस से संपर्क कर उसे माता-पिता से फिर से मिलाने की मदद मांगी। सूत्रों के अनुसार, बच्चे की 19 वर्षीय मां कभी राज्य स्तर की पहलवान थी। उसके पति की नशे की लत ने परिवार को बर्बादी की ओर धकेल दिया। समय के साथ वह भी नशे की आदी हो गई।

रिपोर्ट के मुताबिक, यह कपल इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे से मिला था। अब ये काफी गरीबी में जीवन बीता रहे हैं और उनके घर के बरामदे में फर्श पर ही रसोई बनाई गई है। सूत्रों ने बताया कि दंपति ने इस पैसे का उपयोग नशे की दवाएं, कुछ घरेलू सामान खरीदने और अपनी गिरवी रखी मोटरसाइकिल को छुड़ाने के लिए किया। गांव के सरपंच के पति ने कहा, 'हमने उन्हें कई बार अपनी आदतें सुधारने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने नहीं सुना।'

दस्तावेज पर किए हस्ताक्षर

जिला बाल संरक्षण अधिकारी (DCPO) हरजिंदर कौर ने इस घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा, 'हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि नशेड़ी दंपति ने लगभग एक महीने पहले अपने बच्चे को बुढलाडा के एक परिवार को सौंप दिया था। दोनों परिवारों ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी किए, जिसे उन्होंने गोद लेने का पत्र कहा। हमारी टीमें अब और जानकारी जुटा रही हैं।'

बच्चा तुरंत वापस करना सही नहीं

डीसीपीओ ने कहा कि कपल की स्थिति और नशे की लत को देखते हुए बच्चे को तुरंत उनके पास वापस करना सही नहीं है। उन्होंने कहा, 'बच्चे को गोद लेने वाले परिवार के पास रखा जाए या हमारी हिरासत में लिया जाए, इसका अंतिम फैसला उच्च अधिकारियों पर निर्भर करेगा। हमारे पास अभी ऐसी देखभाल के लिए बुनियादी ढांचा नहीं है।'

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
