घर में घुसकर महिला के सिर में मारी गोली, बाल-बाल बची बेटी; पंजाब में सनसनीखेज घटना
पंजाब में गोलीबारी की घटनाएं थम नहीं रही हैं। लुधियाना में शनिवार दोपहर तीन बजे जीटीबी नगर मुंडियां में दिनदहाड़े घर में घुसकर एक महिला के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई।
पंजाब में गोलीबारी की घटनाएं थम नहीं रही हैं। लुधियाना में शनिवार दोपहर तीन बजे जीटीबी नगर मुंडियां में दिनदहाड़े घर में घुसकर एक महिला के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। फायरिंग में महिला की बेटी को भी पैर में गोली लगी और बड़ी मुश्किल से भाग कर उसने अपनी जान बचाई। मृतक महिला की पहचान पूनम पांडे के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही जमालपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार से मामले की जानकारी ली। महिला के शव को पोस्टमोर्टेम के लिए सिविल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
महिला की बेटी ने बताया कि वह अपनी मां के साथ घर पर थी। दोपहर तीन बजे के करीब एक व्यक्ति काले रंग की हुडी पहनकर घर में आया। उसने पहले मेरे ऊपर गोली चलाई, लेकिन मैं एक तरफ हो गई और बच गई। इसके बाद उसने मां के सिर में गोली मारी। बेटी के मुताबिक गोली लगते ही मां लहूलुहान होकर वहीं गिर गई। वारदात के बाद युवक वहां से भाग गया। उसने दो फायर किए थे। युवती ने बताया कि हमारे परिवार की किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है। गोली चलने की आवाज सुनकर पड़ोसी आए और घायल महिला पूनम को तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत करार दे दिया। इसकी जमालपुर थाना पुलिस को सूचना दी गई।
महिला की पहचान वाला ही था गोली चलाने वाला
इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। इसमें एक युवक घर के अंदर आता है और करीब 3 मिनट रुकता है। फिर वह बाहर आता है और पिस्टल लोड कर दोबारा मकान के दरवाजे पर जाता है और फायरिंग करता है। वह दो बार फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। हमलावर बाइक पर आए थे और शायद एक से ज्यादा थे। एक युवक गोली चलाने घर के अंदर गया था। एसएचओ बलविंदर कौर का कहना है कि वीडियो में गोली चलाता दिखाई देने वाला युवक पूनम के पहचान वाला ही है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस टीम बना दी गई हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जायेगा।(रिपोर्ट: मोनी देवी)
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।