Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपंजाब न्यूज़Punjab Man murders woman with gun daughter safe
घर में घुसकर महिला के सिर में मारी गोली, बाल-बाल बची बेटी; पंजाब में सनसनीखेज घटना

घर में घुसकर महिला के सिर में मारी गोली, बाल-बाल बची बेटी; पंजाब में सनसनीखेज घटना

संक्षेप:

पंजाब में गोलीबारी की घटनाएं थम नहीं रही हैं। लुधियाना में शनिवार दोपहर तीन बजे जीटीबी नगर मुंडियां में दिनदहाड़े घर में घुसकर एक महिला के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई।

Dec 20, 2025 06:26 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
share Share
Follow Us on

पंजाब में गोलीबारी की घटनाएं थम नहीं रही हैं। लुधियाना में शनिवार दोपहर तीन बजे जीटीबी नगर मुंडियां में दिनदहाड़े घर में घुसकर एक महिला के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। फायरिंग में महिला की बेटी को भी पैर में गोली लगी और बड़ी मुश्किल से भाग कर उसने अपनी जान बचाई। मृतक महिला की पहचान पूनम पांडे के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही जमालपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार से मामले की जानकारी ली। महिला के शव को पोस्टमोर्टेम के लिए सिविल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

महिला की बेटी ने बताया कि वह अपनी मां के साथ घर पर थी। दोपहर तीन बजे के करीब एक व्यक्ति काले रंग की हुडी पहनकर घर में आया। उसने पहले मेरे ऊपर गोली चलाई, लेकिन मैं एक तरफ हो गई और बच गई। इसके बाद उसने मां के सिर में गोली मारी। बेटी के मुताबिक गोली लगते ही मां लहूलुहान होकर वहीं गिर गई। वारदात के बाद युवक वहां से भाग गया। उसने दो फायर किए थे। युवती ने बताया कि हमारे परिवार की किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है। गोली चलने की आवाज सुनकर पड़ोसी आए और घायल महिला पूनम को तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत करार दे दिया। इसकी जमालपुर थाना पुलिस को सूचना दी गई।

महिला की पहचान वाला ही था गोली चलाने वाला
इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। इसमें एक युवक घर के अंदर आता है और करीब 3 मिनट रुकता है। फिर वह बाहर आता है और पिस्टल लोड कर दोबारा मकान के दरवाजे पर जाता है और फायरिंग करता है। वह दो बार फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। हमलावर बाइक पर आए थे और शायद एक से ज्यादा थे। एक युवक गोली चलाने घर के अंदर गया था। एसएचओ बलविंदर कौर का कहना है कि वीडियो में गोली चलाता दिखाई देने वाला युवक पूनम के पहचान वाला ही है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस टीम बना दी गई हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जायेगा।(रिपोर्ट: मोनी देवी)

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Punjab Punjab News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।