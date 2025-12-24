Hindustan Hindi News
Hindi Newsपंजाब न्यूज़Punjab Man Cross Border Reached Pakistan Rangers Arrested Shows Photo him in Handcuffs
बॉर्डर पार कर पाकिस्तान पहुंच गया पंजाब का युवक, PAK रेंजर्स ने पकड़ा, हथकड़ी लगा दिखाई फोटो

संक्षेप:

शाहकोट के डीएसपी सुखपाल सिंह ने कहा कि युवक शरनदीप सिंह की गुमशुदगी की शिकायत मिली थी, इसके बाद पता चला कि वह पाकिस्तान रेंजर्स के कब्जे में है। वह कैसे और कहां से सीमा पार करके गया है, इसकी पूरी जानकारी ली जा रही है।

Dec 24, 2025 03:03 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
पंजाब के जालंधर के शाहकोट इलाके के भोयपुर गांव के रहने वाला एक सिख युवक भारत-पाकिस्तान सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान के कसूर जिले में पाकिस्तानी रेंजर्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पाक रेंजर्स ने उसकी हथकड़ी लगी फोटो जारी की है। युवक शरनदीप सिंह कई दिनों से अपने घर से गायब था। घटना की जानकारी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को दे दी गई है। वहीं, उसके परिजनों में चिंता का माहौल बना हुआ है।

नशे का आदी था, कई दिन से था घर से गायब

शरणदीप सिंह कुछ दिन पहले घर से गायब हो गया था। शरणदीप के पिता सतनाम सिंह ने बताया कि मेरा बेटा नशे का आदी है। कुछ दिन पहले वह युवकों के साथ चला गया। हमने रिश्तेदारी में पड़ताल की लेकिन उसका पता नहीं चला। वो जब रिश्तेदारियों और दोस्तों के साथ नहीं मिला तो हमने 8 दिसंबर को शाहकोट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस दौरान जब उसके साथ गए युवक से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह उसे बॉर्डर पर छोड़कर आया था। सतनाम सिंह ने कहा कि उनके बेटा घनी धुंध के कारण गलती से बोर्डर पार कर गया और पाकिस्तान पहुंच गया। उन्होंने केंद्र सरकार से बेटे को वापस लाने की मांग की है।

पंजाब में दर्ज हैं दो केस, जेल में भी रह चुका

शाहकोट के डीएसपी सुखपाल सिंह ने कहा कि युवक शरनदीप सिंह की गुमशुदगी की शिकायत मिली थी, इसके बाद पता चला कि वह पाकिस्तान रेंजर्स के कब्जे में है। वह कैसे और कहां से सीमा पार करके गया है, इसकी पूरी जानकारी ली जा रही है। उसे कसूर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र सहजरा में पकड़ा गया है।

पाकिस्तान रेंजर्स ने बताया कि गश्त के दौरान युवक को अपनी सीमा के अंदर पाया। इसके बाद उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। डीएसपी ने बताया कि पंजाब में शरणदीप सिंह के खिलाफ दो आपराधिक मामले दर्ज हैं। झगड़े के एक केस में वह कपूरथला जेल में भी बंद रहा था। मामले की जांच की जा रही है कि कहीं वह पाकिस्तानी तस्करों के संपर्क में तो नहीं था। मामले की जानकारी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को दे दी गई है। वहीं, उसके परिवार से भी इस मामले को लेकर बात की जा रही है।

