बाइक से आए और शोरूम पर की दनादन फायरिंग, छोड़ गए पर्ची; किस गैंगस्टर का इस पर नाम
पंजाब के लुधियाना में शनिवार को एक सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। आज सुबह करीब 10:30 बजे बदमाशों ने मुल्लांपुर के पास बादोवाल इलाके में स्थित रॉयल लिमो लग्जरी कार शोरूम पर हमला किया। यह शोरूम लुधियाना-फिरोजपुर हाईवे पर आईटीबीपी कैंप के सामने स्थित है। 2 अज्ञात हमलावर बाइक पर सवार होकर आए और उन्होंने शोरूम पर 7 से 8 राउंड फायरिंग की। गोलियां लग्जरी वाहनों जैसे मर्सिडीज-बेंज और रेंज रोवर की फ्रंट विंडशील्ड व मुख्य प्रवेश द्वार पर लगीं, जिससे काफी नुकसान हुआ। घटना के समय शोरूम में मौजूद कर्मचारी और ग्राहक भयभीत हो गए, हालांकि सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ।
फायरिंग के तुरंत बाद हमलावर मौके से फरार हो गए, लेकिन उन्होंने पीछे दो कागज के स्लिप छोड़ दिए जिन पर गैंगस्टर पवन शौकीन और मोहब्बत रंधावा के नाम लिखे थे। पुलिस ने मौके से खाली कारतूस बरामद किए और इन स्लिप्स को भी जब्त कर लिया। शोरूम मालिक ने अभी तक किसी से रंगदारी या फिरौती की मांग वाले कोई कॉल प्राप्त करने से इनकार किया है। शुरुआती जांच में पुलिस को संदेह है कि यह घटना रंगदारी वसूली के प्रयास से जुड़ी हो सकती है। यह वारदात दिनदहाड़े और बेहद साहसिक तरीके से अंजाम दी गई, जो पंजाब में बढ़ते संगठित अपराध की ओर इशारा करती है।
CCTV फुटेज की हो रही जांच
मुल्लांपुर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। डीएसपी वरिंदर सिंह खोसा के नेतृत्व में टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की है। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की पहचान और मकसद का पता लगाने के लिए गहन छानबीन की जा रही है। यह घटना पंजाब में हाल के महीनों में लगातार हो रही फायरिंग और गैंगस्टर गतिविधियों की श्रृंखला में एक और कड़ी है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।
