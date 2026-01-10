Hindustan Hindi News
Hindi Newsपंजाब न्यूज़Punjab Ludhiana miscreants attacked Royal Limo luxury car showroom located in Badowal
बाइक से आए और शोरूम पर की दनादन फायरिंग, छोड़ गए पर्ची; किस गैंगस्टर का इस पर नाम

बाइक से आए और शोरूम पर की दनादन फायरिंग, छोड़ गए पर्ची; किस गैंगस्टर का इस पर नाम

संक्षेप:

फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए, लेकिन उन्होंने पीछे दो कागज के स्लिप छोड़ दिए जिन पर गैंगस्टर पवन शौकीन और मोहब्बत रंधावा के नाम लिखे थे। पुलिस ने खाली कारतूस बरामद किए और इन स्लिप्स को भी जब्त कर लिया।

Jan 10, 2026 02:05 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
पंजाब के लुधियाना में शनिवार को एक सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। आज सुबह करीब 10:30 बजे बदमाशों ने मुल्लांपुर के पास बादोवाल इलाके में स्थित रॉयल लिमो लग्जरी कार शोरूम पर हमला किया। यह शोरूम लुधियाना-फिरोजपुर हाईवे पर आईटीबीपी कैंप के सामने स्थित है। 2 अज्ञात हमलावर बाइक पर सवार होकर आए और उन्होंने शोरूम पर 7 से 8 राउंड फायरिंग की। गोलियां लग्जरी वाहनों जैसे मर्सिडीज-बेंज और रेंज रोवर की फ्रंट विंडशील्ड व मुख्य प्रवेश द्वार पर लगीं, जिससे काफी नुकसान हुआ। घटना के समय शोरूम में मौजूद कर्मचारी और ग्राहक भयभीत हो गए, हालांकि सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ।

फायरिंग के तुरंत बाद हमलावर मौके से फरार हो गए, लेकिन उन्होंने पीछे दो कागज के स्लिप छोड़ दिए जिन पर गैंगस्टर पवन शौकीन और मोहब्बत रंधावा के नाम लिखे थे। पुलिस ने मौके से खाली कारतूस बरामद किए और इन स्लिप्स को भी जब्त कर लिया। शोरूम मालिक ने अभी तक किसी से रंगदारी या फिरौती की मांग वाले कोई कॉल प्राप्त करने से इनकार किया है। शुरुआती जांच में पुलिस को संदेह है कि यह घटना रंगदारी वसूली के प्रयास से जुड़ी हो सकती है। यह वारदात दिनदहाड़े और बेहद साहसिक तरीके से अंजाम दी गई, जो पंजाब में बढ़ते संगठित अपराध की ओर इशारा करती है।

CCTV फुटेज की हो रही जांच

मुल्लांपुर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। डीएसपी वरिंदर सिंह खोसा के नेतृत्व में टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की है। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की पहचान और मकसद का पता लगाने के लिए गहन छानबीन की जा रही है। यह घटना पंजाब में हाल के महीनों में लगातार हो रही फायरिंग और गैंगस्टर गतिविधियों की श्रृंखला में एक और कड़ी है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Punjab Murder Crime News

