टैक्स कलेक्शन में बाजी मार गया पंजाब, SGST डेवलपमेंट रेट में टॉप; वसूली 14.4 फीसदी उछली

पंजाब ने जीएसटी 2.0 की चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए जनवरी 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। वित्त, आबकारी एवं कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा के अनुसार, राज्य में कुल जीएसटी वसूली 2452.66 करोड़ रुपये रही, जबकि शुद्ध जीएसटी में पिछले साल की तुलना में 15.7% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। खास बात यह कि एसजीएसटी नकद वसूली में 14.4% की वृद्धि हुई, जो इस महीने पूरे भारत में सबसे अधिक है और राष्ट्रीय औसत (लगभग 6%) से कहीं ज्यादा है।

चीमा ने कहा कि यह उपलब्धि इसलिए खास है क्योंकि जीएसटी 2.0 दर कटौती के कारण पंजाब को हर महीने लगभग 250 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हो रहा है। इससे धागा, टेक्सटाइल, हॉजरी, फार्मास्यूटिकल्स, बीमा, टायर और सीमेंट जैसे प्रमुख क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। इन नुकसानों के बावजूद राज्य ने न केवल प्रभाव की भरपाई की, बल्कि राष्ट्रीय रुझान से बेहतर विकास दर हासिल की।

उन्होंने आगे बताया कि जनवरी 2026 तक (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर) शुद्ध जीएसटी वसूली में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुल संग्रह 19,415 करोड़ रुपये से बढ़कर 22,014 करोड़ रुपये हो गया। इसी अवधि में कुल जीएसटी वसूली में 13.0 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई, जो पंजाब के कर आधार की मजबूती को दिखाती है।

मंत्री ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि जनवरी 2026 में एसजीएसटी नकद वसूली में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो इस महीने के दौरान पूरे भारत में सभी राज्यों में सबसे अधिक है। यह राष्ट्रीय औसत (लगभग 6 प्रतिशत) से कहीं ज्यादा है, जिससे पंजाब देश में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार करदाताओं की सुविधा पर भी फोकस कर रही है। जनवरी 2026 में अकेले 129 करोड़ रुपये के एसजीएसटी रिफंड जारी किए गए, जबकि कुल जीएसटी रिफंड लगभग 300 करोड़ रुपये रहा। समय पर रिफंड जारी करना और मजबूत राजस्व संग्रह एक परिपक्व, पारदर्शी तथा करदाता-अनुकूल कर प्रशासन का प्रमाण है।