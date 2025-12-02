Hindustan Hindi News
Punjab Kisan Mazdoor Morcha to hold state wide rail roko agitation on 5 December 2025
अमृतसर से लुधियाना तक 19 जिलों के 26 स्थानों पर 'रेल रोको'; पंजाब के किसानों का बड़ा ऐलान

संक्षेप:

Tue, 2 Dec 2025 07:54 PM
पंजाब के किसान संगठन किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा ने 5 दिसंबर 2025 को दो घंटे का राज्यव्यापी 'रेल रोको' आंदोलन करने की घोषणा की है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बताया कि यह आंदोलन बिजली (संशोधन) विधेयक 2025 और कई अन्य मांगों के खिलाफ किया जाएगा। यह रेल रोको आंदोलन 5 दिसंबर को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक चलेगा, जिसमें किसान रेलवे ट्रैक पर बैठकर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज करेंगे।

प्रतीकात्मक रेल रोको आंदोलन

किसान मजदूर मोर्चा (भारत) पंजाब इकाई 5 दिसंबर 2025 को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक प्रदेश के 19 जिलों में 26 स्थानों पर दो घंटे का प्रतीकात्मक रेल रोको आंदोलन करने जा रही है। यह विरोध मुख्य रूप से निम्न मांगों को लेकर है...

  • बिजली (संशोधन) विधेयक 2025 का मसौदा पूरी तरह रद्द करना
  • सभी प्रीपेड स्मार्ट मीटर हटाना और पुराने मीटर बहाल करना
  • भगवंत मान सरकार द्वारा सार्वजनिक संपत्ति की जबरन नीलामी/बिक्री रोकना
  • अन्य लंबित किसान-मजदूर हित के मुद्दों का समाधान

19 जिलों में 26 जगहों पर रेल रोको

  • अमृतसर: देवीदासपुरा और मजीठा स्टेशन (दिल्ली-अमृतसर मुख्य लाइन)
  • गुरदासपुर: बटाला, गुरदासपुर और डेरा बाबा नानक स्टेशन (अमृतसर-पाठानकोट-जम्मू लाइन)
  • फिरोजपुर: बस्ती टंकांवाली, मल्लानवाला और तलवंडी भाई
  • कपूरथला: दादविंडी के पास (सुल्तानपुर लोधी)
  • जालंधर: जालंधर कैंट
  • होशियारपुर: टांडा और भोगपुर (जालंधर-जम्मू एवं जालंधर-जौड़ा फतक मार्ग)
  • पटियाला: शंभू और बारा (नाभा के पास बारा स्टेशन
  • संगरूर: सुनाम शहीद उदहम सिंह वाला
  • फाजिल्का: फाजिल्का रेलवे स्टेशन
  • मोगा: मोगा रेलवे स्टेशन
  • बठिंडा: रामपुरा फूल रेलवे स्टेशन
  • श्री मुक्तसर साहिब: मलोट और मुक्तसर
  • मलेरकोटला: अहमदगढ़
  • मानसा: मानसा रेलवे स्टेशन
  • लुधियाना: साहनेवाल रेलवे स्टेशन
  • फरीदकोट: फरीदकोट रेलवे स्टेशन
  • रोपड़: रोपड़ रेलवे स्टेशन

इन स्थानों पर रेलवे ट्रैक पर शांतिपूर्ण ढंग से धरना देकर रेल यातायात रोका जाएगा। इससे 5 दिसंबर को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक कई रेलगाड़ियां प्रभावित होंगी।

