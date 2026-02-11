पंजाब में रोजगार क्रांति, मोहाली में लग रहा निवेश का महाकुंभ; सीएम मान रचेंगे इतिहास

संक्षेप: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन 13 से 15 मार्च 2026 को मोहाली में होगा, जो प्रदेश में औद्योगिक प्रगति को जबरदस्त बढ़ावा देगा। पंजाब पहले ही वैश्विक स्तर पर निवेश के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर चुका है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोहाली में 13 से 15 मार्च 2026 को आयोजित होने वाले ‘प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन’ की तैयारियों का जायजा लिया और इसे एक निर्णायक कदम करार दिया, जो प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन 13 से 15 मार्च 2026 को मोहाली में होगा, जो प्रदेश में औद्योगिक प्रगति को जबरदस्त बढ़ावा देगा। पंजाब पहले ही वैश्विक स्तर पर निवेश के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर चुका है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक सम्मेलन औद्योगिक तरक्की को नई गति प्रदान करने और प्रदेश की किस्मत बदलने वाला मंच साबित होगा।

सामूहिक विचार-विमर्श की जरूरत पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक दिग्गजों के साथ लंबी चर्चाओं के बाद प्रदेश की इंडस्ट्री के लिए उद्योग-अनुकूल कार्य योजना बनाने हेतु आपसी सहमति विकसित की जाएगी। पंजाबियों की अग्रणी रहने की क्षमता और उद्यमी भावना की भरपूर प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाबी अपनी हिम्मत और काबिलियत से दुनिया में कहीं भी कमाल दिखा सकते हैं। सम्मेलन के विषय पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह सम्मेलन ‘पंजाब मीन्ज़ बिजनेस - पॉलिसी टू प्रैक्टिस’ के थीम पर आधारित होगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पहले ही गुरुग्राम, नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई तथा जापान, दक्षिण कोरिया आदि देशों में रोड शो आयोजित किए जा चुके हैं।

उन्होंने आगे कहा कि सम्मेलन के दौरान मुख्य सत्रों में उद्घाटन, समापन, कंट्री सेशन, प्लेनरी सेशन, सेक्टोरल सेशन आदि शामिल होंगे। इस आयोजन को निवेशकों के लिए बड़ा अवसर बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन देश भर में अधिकतम रियायतें पेश करते हुए प्रदेश में निवेश के अवसरों का मंच प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को इस व्यापक आयोजन में भाग लेने के लिए न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के औद्योगिक दिग्गजों से भरपूर समर्थन मिल रहा है। अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश का मुख्य आधार कृषि क्षेत्र पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रहा है और कमजोर हुई अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक औद्योगिकीकरण ही एकमात्र समाधान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब को न केवल देश में बल्कि विश्व स्तर पर निवेश के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बनाने के लिए अनूठी पहल की हैं। उन्होंने संभावित उद्यमियों से प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में निवेश और औद्योगिक आधारभूत ढांचे को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और अब तक सरकार के प्रयासों से 1.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिससे युवाओं के लिए 5.20 लाख नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि टाटा स्टील, सनातन टेक्सटाइल जैसी अन्य प्रमुख कंपनियों ने प्रदेश में निवेश करने में गहरी रुचि दिखाई है। इस दौरान उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार द्वारा 13 से 15 मार्च को मोहाली में यह प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा किए गए सुधारों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने औद्योगिक परियोजनाओं के लिए त्वरित और निर्बाध रेगुलेटरी मंजूरियां जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए सेल डीड की रजिस्ट्रेशन में ग्रीन स्टैंप पेपर पेश किया है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है, जहां स्थानीय उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उद्योग-अनुकूल माहौल के साथ-साथ पूरी तरह सक्षम और कुशल स्टाफ उपलब्ध है। बिजली सुरक्षा की महत्ता बताते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लिए बिजली की निरंतर उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए राज्य सरकार पंजाब में अधिक से अधिक बिजली उत्पादन के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।