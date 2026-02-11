Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपंजाब न्यूज़Punjab Investment Summit grand investment event in Mohali Know what Said CM Mann
पंजाब में रोजगार क्रांति, मोहाली में लग रहा निवेश का महाकुंभ; सीएम मान रचेंगे इतिहास

पंजाब में रोजगार क्रांति, मोहाली में लग रहा निवेश का महाकुंभ; सीएम मान रचेंगे इतिहास

संक्षेप:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन 13 से 15 मार्च 2026 को मोहाली में होगा, जो प्रदेश में औद्योगिक प्रगति को जबरदस्त बढ़ावा देगा। पंजाब पहले ही वैश्विक स्तर पर निवेश के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर चुका है।

Feb 11, 2026 09:40 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोहाली में 13 से 15 मार्च 2026 को आयोजित होने वाले ‘प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन’ की तैयारियों का जायजा लिया और इसे एक निर्णायक कदम करार दिया, जो प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन 13 से 15 मार्च 2026 को मोहाली में होगा, जो प्रदेश में औद्योगिक प्रगति को जबरदस्त बढ़ावा देगा। पंजाब पहले ही वैश्विक स्तर पर निवेश के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर चुका है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक सम्मेलन औद्योगिक तरक्की को नई गति प्रदान करने और प्रदेश की किस्मत बदलने वाला मंच साबित होगा।

सामूहिक विचार-विमर्श की जरूरत पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक दिग्गजों के साथ लंबी चर्चाओं के बाद प्रदेश की इंडस्ट्री के लिए उद्योग-अनुकूल कार्य योजना बनाने हेतु आपसी सहमति विकसित की जाएगी। पंजाबियों की अग्रणी रहने की क्षमता और उद्यमी भावना की भरपूर प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाबी अपनी हिम्मत और काबिलियत से दुनिया में कहीं भी कमाल दिखा सकते हैं। सम्मेलन के विषय पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह सम्मेलन ‘पंजाब मीन्ज़ बिजनेस - पॉलिसी टू प्रैक्टिस’ के थीम पर आधारित होगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पहले ही गुरुग्राम, नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई तथा जापान, दक्षिण कोरिया आदि देशों में रोड शो आयोजित किए जा चुके हैं।

ये भी पढ़ें:पंजाब में 2 पुराने साथी मिटा रहे दूरियां,गवर्नर की पदयात्रा में कदमताल करते दिखे

उन्होंने आगे कहा कि सम्मेलन के दौरान मुख्य सत्रों में उद्घाटन, समापन, कंट्री सेशन, प्लेनरी सेशन, सेक्टोरल सेशन आदि शामिल होंगे। इस आयोजन को निवेशकों के लिए बड़ा अवसर बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन देश भर में अधिकतम रियायतें पेश करते हुए प्रदेश में निवेश के अवसरों का मंच प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को इस व्यापक आयोजन में भाग लेने के लिए न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के औद्योगिक दिग्गजों से भरपूर समर्थन मिल रहा है। अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश का मुख्य आधार कृषि क्षेत्र पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रहा है और कमजोर हुई अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक औद्योगिकीकरण ही एकमात्र समाधान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब को न केवल देश में बल्कि विश्व स्तर पर निवेश के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बनाने के लिए अनूठी पहल की हैं। उन्होंने संभावित उद्यमियों से प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में निवेश और औद्योगिक आधारभूत ढांचे को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और अब तक सरकार के प्रयासों से 1.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिससे युवाओं के लिए 5.20 लाख नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि टाटा स्टील, सनातन टेक्सटाइल जैसी अन्य प्रमुख कंपनियों ने प्रदेश में निवेश करने में गहरी रुचि दिखाई है। इस दौरान उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार द्वारा 13 से 15 मार्च को मोहाली में यह प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:पंजाब में UP और बिहार के मजदूरों पर फायरिंग, दो घायल; बंबीहा गैंग की धमकी भी आई

राज्य सरकार द्वारा किए गए सुधारों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने औद्योगिक परियोजनाओं के लिए त्वरित और निर्बाध रेगुलेटरी मंजूरियां जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए सेल डीड की रजिस्ट्रेशन में ग्रीन स्टैंप पेपर पेश किया है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है, जहां स्थानीय उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उद्योग-अनुकूल माहौल के साथ-साथ पूरी तरह सक्षम और कुशल स्टाफ उपलब्ध है। बिजली सुरक्षा की महत्ता बताते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लिए बिजली की निरंतर उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए राज्य सरकार पंजाब में अधिक से अधिक बिजली उत्पादन के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि देश और दुनिया भर की प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि निवेश को मजबूत करने के लिए इस मेगा इवेंट में संभावित रूप से शामिल होंगे। भगवंत सिंह मान ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सम्मेलन के लिए किए जा रहे प्रबंधों का जायजा लिया ताकि इसे सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर प्रदर्शनी, सेमिनार और तकनीकी सत्रों के अलावा उभरती तकनीकों और रणनीतियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

Punjab Punjab News Bhagwant Mann

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;