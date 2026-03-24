इतिहास रचेगा पंजाब: पहली बार हॉकी एशियन चैंपियनशिप की मेजबानी, पाकिस्तानी टीम भी शामिल

पंजाब को पहली बार हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी का मौका मिला है। इसके साथ ही राज्य को 44 साल बाद बैडमिंटन अंडर-13 नेशनल चैंपियनशिप भी होगी। पंजाब में 26 अक्टूबर से हॉकी की एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी शुरू होगी।

पंजाब को पहली बार हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी का मौका मिला है। इसके साथ ही राज्य को 44 साल बाद बैडमिंटन अंडर-13 नेशनल चैंपियनशिप भी होगी। पंजाब में 26 अक्टूबर से हॉकी की एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी शुरू होगी। हॉकी मैच मोहाली के बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम और जालंधर के सुरजीत हॉकी स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान, साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम भगवंत मान ने यह बातें कही। उन्होंने कहा कि अब तक पंजाब को किसी भी बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट की मेजबानी का मौका नहीं मिला था, लेकिन यह अवसर राज्य के लिए गर्व की बात है। उन्होंने भरोसा जताया कि पंजाब इस चैंपियनशिप को यादगार बनाएगा और खिलाड़ियों व दर्शकों के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं की जाएंगी।

पंजाब ने खेल जगत को दिए कई महान खिलाड़ी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब के समृद्ध खेल इतिहास का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य की धरती ने देश को कई महान खिलाड़ी दिए हैं। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान, क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल, महिला क्रिकेट टीम की कैपटन और बास्केटबॉल टीम के कप्तान सभी पंजाब से हैं। इसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम में भी पंजाब के अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह शामिल थे। उन्होंने कहा कि हॉकी और पंजाब को एक ही सिक्के के दो पहलू माना जाता है और पंजाबी खिलाड़ियों के बिना भारतीय हॉकी की कल्पना करना असंभव है। 50 से अधिक पंजाबी हॉकी खिलाड़ियों ने ओलिम्पिक पदक जीते हैं और 10 पंजाबी खिलाड़ियों ने ओलिम्पिक हॉकी में भारत की कप्तानी की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बलबीर सिंह सीनियर और ऊधम सिंह ने 3-3 ओलिम्पिक स्वर्ण पदक जीते और अजीत पाल सिंह एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिनकी कप्तानी में 1975 में भारत ने हॉकी विश्व कप जीता। सीएम ने बताया कि अब तक 50 से ज्यादा पंजाबी खिलाड़ी हॉकी में ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं, जबकि राज्य के कुछ गांव ऐसे हैं जिन्होंने 20 ओलंपिक खिलाड़ी दिए हैं। हाल ही में इंडियन हॉकी फेडरेशन और एशियन हॉकी फेडरेशन की बैठक में भी इन आयोजनों को लेकर चर्चा हुई है। पंजाब सरकार इन आयोजनों को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी कर रही है।

‘आप’ सरकार की खेल क्रांति का जिक्र मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ‘शानदार चार साल, भगवंत मान दे नाल’ कार्यक्रम के तहत खेल विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने ‘आप’ सरकार की खेल क्रांति से खेल क्षेत्र की तस्वीर बदलने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत खेल बजट 350 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1791 करोड़ रुपये किया गया, कोचों की संख्या 500 से बढ़ाकर 2458 की गई और ओलिम्पिक की तैयारी के लिए 15 लाख रुपए तथा एशियाई खेलों के खिलाड़ियों के लिए 8 लाख रुपए की वित्तीय सहायता शामिल है।

मुख्यमंत्री ने 3100 खेल मैदानों के विकास, 3000 जिम, 17000 खेल किटों के वितरण और ‘खेडां वतन पंजाब दीयां’ के तेजी से विस्तार का उल्लेख किया। इस योजना में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या डेढ़ लाख से बढ़कर 5 लाख तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के चलते पंजाब ने इतिहास में पहली बार हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी और 40 वर्षों बाद राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर-13 की मेजबानी प्राप्त की है, जिससे राज्य देश में खेलों के केंद्र के रूप में उभरा है।