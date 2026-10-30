गुलजार सिंह और परविंदर झोटा के परिवारों को केंद्र सरकार की सुरक्षा, गृह मंत्रालय ने लिया फैसला
पंजाब में गुलजार सिंह और नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले परविंदर सिंह झोटा के परिवारों को एक्स श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। जानें, दोनों मामलों में क्या हुआ और गृह मंत्री अमित शाह ने परिवारों को क्या भरोसा दिया।
पंजाब में गुलजार सिंह और नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले परविंदर सिंह झोटा के परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से सुरक्षा दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों परिवारों के लिए एक्स श्रेणी की सुरक्षा को मंजूरी दे दी है। सुरक्षा कर्मियों के शुक्रवार दोपहर तक परिवारों के पास पहुंचने की उम्मीद है।
नशे के मुद्दे पर आवाज उठाने के बाद मृत मिले थे गुलजार सिंह
गुलजार सिंह पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा के सामने एक बैठक में नशे की लत से जुड़ी चिंताओं को उठा चुके थे। इसके एक दिन बाद उनका शव मिला था। वहीं, नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले परविंदर सिंह झोटा की मानसा में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
अमित शाह ने परिवारों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों परिवारों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने पंजाब के सचिव से गुलजार सिंह, परविंदर सिंह झोटा और गुरदासपुर के बिक्रमजीत सिंह की मौत से जुड़ी परिस्थितियों का ब्योरा मांगा था। अमित शाह ने पंजाब के अपने पिछले दौरे के दौरान इन परिवारों से मुलाकात भी की थी।
झोटा हत्याकांड को लेकर विरोध-प्रदर्शन
मादक पदार्थ विरोधी कार्यकर्ता दिवंगत परविंदर सिंह झोटा के लिए न्याय की मांग को लेकर पंजाब में पिछले सप्ताह विभिन्न किसान संगठनों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर विरोध-प्रदर्शन किया।
मानसा और होशियारपुर सहित कई जिलों में प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के पुतले जलाए और झाड़ू फूंकी। झाड़ू आम आदमी पार्टी का चुनाव चिह्न है। ये प्रदर्शन 'संयुक्त कार्रवाई समिति' के आह्वान पर आयोजित किए गए, जो झोटा की हत्या को लेकर जारी प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही है। मानसा में झोटा के पिता भीम सिंह ने खुद झाड़ू जलाकर अपना विरोध जताया।
दवा की दुकानों पर कथित तौर पर प्रतिबंधित नशीली दवाओं की अवैध बिक्री के खिलाफ आवाज उठाने के लिए पहचाने जाने वाले परविंदर सिंह झोटा की 13 अक्टूबर को मानसा के एक व्यस्त बाजार में स्थित दवा की दुकान के भीतर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह वारदात उस समय हुई जब वे फेसबुक पर 'लाइव' (सीधा प्रसारण) कर रहे थे। इस घटना में चार अन्य लोग भी गोली लगने से घायल हुए थे।
(इनपुट एजेंसी)
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