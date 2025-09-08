पंजाब सरकार ने बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए खोला खजाना, प्रति एकड़ मिलेंगे 20000 रुपये

माइनिंग पॉलिसी में संशोधन करते हुए 'मेरा खेत, मेरी रेत' नीति लागू की गई है। इसके तहत किसानों को अपने खेतों से रेत निकालने की अनुमति होगी, और यह रेत उनके मालिकाना हक में होगी, जिसे वे बेच सकेंगे।

बाढ़ से तबाह फसलों का दर्द झेल रहे पंजाब के किसानों के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ी राहत की घोषणा की। पंजाब कैबिनेट ने फैसला लिया है कि किसानों को अब 20000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सेहत में सुधार है, लेकिन वे पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं। इसलिए, उन्होंने मोहाली के फोर्टिस अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में हिस्सा लिया, जबकि कैबिनेट उनके निवास पर मौजूद थी। सीएम मान ने कहा कि पंजाब सरकार हर हाल में अपने अन्नदाताओं के साथ खड़ी है।

किसान खेत से मिट्टी निकालकर बेच सकेंगे बैठक में बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए राहत और पुनर्वास से जुड़े अहम फैसले लिए गए। प्रभावित परिवारों और किसानों को आर्थिक मदद, बुनियादी ढांचे की मरम्मत और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर चर्चा हुई। माइनिंग पॉलिसी में संशोधन करते हुए 'मेरा खेत, मेरी रेत' नीति लागू की गई है। इसके तहत किसानों को अपने खेतों से रेत निकालने की अनुमति होगी, और यह रेत उनके मालिकाना हक में होगी, जिसे वे बेच सकेंगे।

साल 1988 के बाद पंजाब में पहली बार इतनी बड़ी बाढ़ आई है। राज्य के 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। खेत पानी में डूबे हैं, और उनमें मिट्टी व रेत जम गई है। किसानों के लिए अगली फसल की तैयारी मुश्किल हो गई है। सरकार ने ऐलान किया कि माइनिंग पॉलिसी में बदलाव किया जा रहा है, जो किसानों की मांग भी थी।

बाढ़ के कारण गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, कपूरथला और फाजिल्का जिलों में चार लाख से अधिक एकड़ जमीन पर तीन से आठ फुट तक सिल्ट जमा हो चुकी है, जिसे निकालना बड़ी चुनौती है। पहले, किसानों को अपनी जमीन से मिट्टी निकालने के लिए पर्यावरण क्लीयरेंस और रायल्टी देनी पड़ती थी। लेकिन अब वे बिना रायल्टी या माइनिंग व पुलिस विभाग की किसी दखलअंदाजी के मिट्टी निकाल सकेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले अहम बैठक यह कैबिनेट बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगलवार( 9 सितंबर ) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब दौरे पर आ रहे हैं। वे सीधे गुरदासपुर जाएंगे और श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर का दौरा भी कर सकते हैं। रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से यह कॉरिडोर पूरी तरह पानी में डूब गया था।