Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विरोध के बाद पंजाब सरकार ने लिया यू-टर्न, FIR डाउनलोड पर 80 रुपये का शुल्क रद्द

Mar 26, 2026 09:38 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share

पंजाब सरकार ने विवादास्पद फैसले को वापस लेते हुए पंजाब पुलिस के सांझ पोर्टल से एफआईआर की प्रतियां डाउनलोड करने पर लगाए गए 80 रुपये के शुल्क को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है।

विरोध के बाद पंजाब सरकार ने लिया यू-टर्न, FIR डाउनलोड पर 80 रुपये का शुल्क रद्द

पंजाब सरकार ने विवादास्पद फैसले को वापस लेते हुए पंजाब पुलिस के सांझ पोर्टल से एफआईआर की प्रतियां डाउनलोड करने पर लगाए गए 80 रुपये के शुल्क को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह फैसला वकीलों और आम जनता के तीखे विरोध तथा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका के बाद लिया गया है। सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया कि अब 'सांझ' पोर्टल से एफआईआर डाउनलोड करने या 'सांझ केंद्रों' से इसकी प्रतियां प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

दरअसल, 24 मार्च को लागू किए गए इस शुल्क को लेकर काफी विवाद खड़ा हुआ था। विपक्षी दलों और कानून व्यवसायियों ने इसकी तीखी आलोचना की थी। आलोचकों का कहना था कि यह शुल्क न्याय तक आम नागरिकों की पहुंच को सीमित कर देगा, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। इतना ही नहीं इस मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) भी दायर की गई थी।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि पंजाब पुलिस द्वारा 'सांझ' पोर्टल के माध्यम से एफआईआर डाउनलोड करने पर शुल्क लेना आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उनका तर्क है कि कानून के अनुसार एफआईआर की प्रति शिकायतकर्ता या पीड़ित को निःशुल्क मिलनी चाहिए, जबकि इसे सार्वजनिक दस्तावेज माना जाता है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि उच्चतम न्यायालय पहले ही एफआईआर को ऑनलाइन उपलब्ध कराने और मुफ्त में देखने/डाउनलोड करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कह चुका है। ऐसे में शुल्क वसूली नियमों के विपरीत है।

अधिवक्ताओं ने अदालत से मांग की है कि इस शुल्क से संबंधित अधिसूचना को रद्द किया जाए और पंजाब पुलिस को निर्देश दिए जाएं कि पोर्टल पर एफआईआर व डीडीआर का मुफ्त डिजिटल एक्सेस बहाल किया जाए। साथ ही, वसूली गई राशि को ब्याज सहित लौटाने की भी मांग की गई थी।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

Punjab Punjab News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।