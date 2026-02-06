पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त बनाने का संकल्प, भगवंत मान सरकार ने शुरू किया 'गैंगस्टरां ते वार' ऑपरेशन

संक्षेप: डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौरव यादव ने बताया कि ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत 72 घंटों की लगातार और व्यापक कार्रवाई चल रही है। इस अभियान में राज्य भर से 12,000 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 2000 से ज्यादा टीमें सक्रिय हुईं।

पंजाब सरकार ने राज्य को गैंगस्टर-मुक्त बनाने के संकल्प के साथ ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब पुलिस ने विदेश-आधारित गैंगस्टरों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए ‘ऑपरेशन प्रहार’ शुरू किया। इस ऑपरेशन के पहले दिन ही पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए विदेशी गैंगस्टरों के सहयोगियों और साथियों के ठिकानों पर छापेमारी की। यह अभियान पंजाब में संगठित अपराध को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।

डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत 72 घंटों की लगातार और व्यापक कार्रवाई चल रही है। इस अभियान में राज्य भर से 12,000 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 2000 से ज्यादा टीमें सक्रिय हुईं। इन टीमों ने विशेष रूप से विदेश-आधारित 60 प्रमुख गैंगस्टरों के साथ जुड़े हुए पहचाने गए और मैप किए गए ठिकानों को निशाना बनाया। पुलिस ने इन ठिकानों पर सघन छापेमारी की, जिससे गैंगस्टरों के नेटवर्क में सेंध लगाने का प्रयास किया गया।

ऑपरेशन का क्या है मकसद

ऑपरेशन के पहले दिन के परिणामों की जानकारी देते हुए विशेष डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने बताया कि राज्य स्तर पर विदेश-आधारित गैंगस्टरों के 1314 सहयोगियों और साथियों को हिरासत में लिया गया है। इन सभी की गहन पूछताछ और जांच की जा रही है ताकि गैंगस्टरों के पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। यह कार्रवाई पंजाब पुलिस की ओर से अपराधियों के खिलाफ निर्णायक हमले का संकेत है, जिससे राज्य में कानून-व्यवस्था मजबूत करने का लक्ष्य प्राप्त होगा।

पुलिस को सहयोग करने की अपील