Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपंजाब न्यूज़Punjab government launched Gangsters Te War campaign with a resolve to make the state gangster-free
पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त बनाने का संकल्प, भगवंत मान सरकार ने शुरू किया 'गैंगस्टरां ते वार' ऑपरेशन

पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त बनाने का संकल्प, भगवंत मान सरकार ने शुरू किया 'गैंगस्टरां ते वार' ऑपरेशन

संक्षेप:

डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौरव यादव ने बताया कि ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत 72 घंटों की लगातार और व्यापक कार्रवाई चल रही है। इस अभियान में राज्य भर से 12,000 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 2000 से ज्यादा टीमें सक्रिय हुईं। 

Feb 06, 2026 06:19 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पंजाब सरकार ने राज्य को गैंगस्टर-मुक्त बनाने के संकल्प के साथ ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब पुलिस ने विदेश-आधारित गैंगस्टरों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए ‘ऑपरेशन प्रहार’ शुरू किया। इस ऑपरेशन के पहले दिन ही पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए विदेशी गैंगस्टरों के सहयोगियों और साथियों के ठिकानों पर छापेमारी की। यह अभियान पंजाब में संगठित अपराध को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:कॉलेज प्रधानगी विवाद में गई आप नेता लक्की की जान, इस गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी

डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत 72 घंटों की लगातार और व्यापक कार्रवाई चल रही है। इस अभियान में राज्य भर से 12,000 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 2000 से ज्यादा टीमें सक्रिय हुईं। इन टीमों ने विशेष रूप से विदेश-आधारित 60 प्रमुख गैंगस्टरों के साथ जुड़े हुए पहचाने गए और मैप किए गए ठिकानों को निशाना बनाया। पुलिस ने इन ठिकानों पर सघन छापेमारी की, जिससे गैंगस्टरों के नेटवर्क में सेंध लगाने का प्रयास किया गया।

ऑपरेशन का क्या है मकसद

ऑपरेशन के पहले दिन के परिणामों की जानकारी देते हुए विशेष डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने बताया कि राज्य स्तर पर विदेश-आधारित गैंगस्टरों के 1314 सहयोगियों और साथियों को हिरासत में लिया गया है। इन सभी की गहन पूछताछ और जांच की जा रही है ताकि गैंगस्टरों के पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। यह कार्रवाई पंजाब पुलिस की ओर से अपराधियों के खिलाफ निर्णायक हमले का संकेत है, जिससे राज्य में कानून-व्यवस्था मजबूत करने का लक्ष्य प्राप्त होगा।

पुलिस को सहयोग करने की अपील

पंजाब पुलिस ने आम नागरिकों से इस मुहिम में सक्रिय सहयोग की अपील की है। किसी भी वांछित गैंगस्टर, अपराधी या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी गुप्त रूप से एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 पर दी जा सकती है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। यह हेल्पलाइन किसी भी अपराध या अपराधिक गतिविधि की सूचना के लिए 24x7 उपलब्ध है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Punjab Punjab News Bhagwant Mann

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।