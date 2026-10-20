झोटा हत्याकांड की जांच CBI करेगी, अमित शाह के आने से पहले मुख्यमंत्री मान का ऐलान
विपक्ष की तमाम पार्टियां मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। झोटा के परिवार और मामले में बनाई गई एक्शन कमेटी ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखते हुए सीबीआई जांच कराने की मांग की थी।
मानसा में एंटी ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर झोटा हत्याकांड की जांच पंजाब सरकार ने सीबीआई को सौंप दी है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झोटा के परिवार से मिलने से ठीक पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह घोषणा की है। सीएम भगवंत मान ने एक्स पर लिखा कि नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे परविंदर सिंह झोटा के पिता और उनके परिवार के साथ हम हर समय मजबूती से खड़े हैं।
परिवार की मांग को स्वीकार करते हुए, हम यह केस सीबीआई को सौंप रहे हैं। नशे के सौदागरों के खिलाफ हमारी लड़ाई आर-पार की है। पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए हमें जो भी सख्त कदम उठाना पड़ा, हम पीछे नहीं हटेंगे।
सीबीआई जांच पर अड़ा था परिवार, आठवें दिन भी अंतिम संस्कार नहीं
मेडिकल स्टोर पर नशा बेचने का विरोध करने पर 13 अक्टूबर को केमिस्ट अश्विनी कुमार ने परविंदर झोटा की गोली कर हत्या कर दी थी। जिसके बाद से परिवार मामले की सीबीआई जांच पर अड़ा हुआ था। 8 दिन से झोटा का शव सिविल अस्पताल में रखा हुआ है। परिवार ने अंतिम संस्कार से भी इनकार कर दिया था। ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि अंतिम संस्कार कराने के लिए अब परिवार राजी हो सकता है।
शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी समेत विपक्ष की तमाम पार्टियां मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। झोटा के परिवार और मामले में बनाई गई एक्शन कमेटी ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखते हुए सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परविंदर झोटा के परिवार से मुलाकात भी करने वाले हैं।
बिट्टू बोले, डरपोक और भगोड़ी सरकार का ड्रामा
पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता रवनीत बिट्टू ने पंजाब सरकार द्वारा झोटा केस की जांच सीबीआई को सौंपने पर पलटवार किया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अगर पंजाब का दर्द समझा होता, तो आज हर जगह तस्वीरों पर जूते के हार, कालिख नहीं पोत रहे होते। लोगों के भारी विरोध के आगे आखिरकार इस हिटलरी घमंड को झुकना पड़ा। साढ़े चार साल तक पंजाब को गोरों और गैंगस्टरों के हाथ में रखा गया, लेकिन अब दशहरे के मौके पर जब होम मिनिस्टर अमित शाह पंजाबियों की मांगें पूरी करने और गोरों को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेने आ रहे हैं, तो उसी डर से अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए रातों-रात झोटा केस सीबीआई को सौंपने पर मजबूर हो गए। यह इंसाफ नहीं, डरपोक और भगोड़ी सरकार का ड्रामा है। पंजाब अब बहाने नहीं, पूरा हिसाब मांगता है।
मेडिकल स्टोर के अंदर गोली मारकर की थी हत्या
केमिस्ट की दुकानों पर नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री के खिलाफ आवाज उठाने के लिए पहचाने जाने वाले परविंदर सिंह झोटा की 13 अक्टूबर को मानसा के एक व्यस्त बाजार में, दिनदहाड़े एक मेडिकल स्टोर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मेडिकल स्टोर के मालिक अश्वनी कुमार ने झोटा पर गोली चलाई थी, जब झोटा ने उससे एक बुजुर्ग व्यक्ति को नशीले पदार्थ बेचने के बारे में सवाल किया था। आरोपी को राजस्थान के सालासर से गिरफ्तार किया गया था।
रिपोर्ट : मोनी देवी
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