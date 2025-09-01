डूब रहा है पंजाब, कहां हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया? विपक्ष ने पूछे तीखे सवाल

पंजाब में बाढ़ के संकट के बीच राज्य की विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी को घेरते हुए पूछा है कि इस समय अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कहां हैं?

पंजाब बाढ़ से जूझ रहा है। हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं और कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आपदा की मुश्किल घड़ी में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पार्टी के दो बड़े नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गैरमौजूदगी पर सवाल उठ रहे हैं। ये तीनों नेता कुछ वक्त पहले राज्य में काफी एक्टिव थे। विपक्षी पार्टियों ने इनके गायब होने पर गुस्सा जाहिर किया है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि मैं सीएम मान से पूछना चाहता हूं कि पंजाब के इस मुश्किल दौर में केजरीवाल और उनके साथी कहां हैं। मान ने लोगों से 2022 में केजरीवाल को एक मौका देने की अपील की थी। लोगों ने आप को 92 विधायक दिए। वह हमारे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। पंजाब के खजाने से मिलने वाले उनके फोटो वाले बिल बोर्ड हर जगह लगे हैं। दिल्ली में उनके घर पर पंजाब पुलिस के 200 से ज्यादा जवान तैनात हैं। अब वह कहां हैं?

जनता के विरोध के डर से पंजाब से बच रहे दिल्ली के नेता : कांग्रेस सांसद बाढ़ प्रभावित गुरदासपुर से कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आरोप लगाया कि दिल्ली के नेता जनता के विरोध के डर से पंजाब से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग उनकी असलियत जानते हैं। उन्हें यह देखना चाहिए कि उन्होंने राज्य के साथ क्या किया है। रंधावा ने मुख्यमंत्री मान की भी आलोचना की और पंजाब की आप यूनिट को दिल्ली से रिमोट कंट्रोल बताया।

पंजाब के लोग संकट में हैं, तो वे गायब: बीजेपी पंजाब बीजेपी प्रवक्ता विनीत जोशी ने कहा कि दिल्ली के आप नेता बीजेपी से मिली करारी हार के बाद से ही पंजाब में डेरा डाले हुए हैं। अब जब पंजाब के लोग संकट में हैं, तो वे गायब हैं। अब वे कहां हैं? उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है। सिसोदिया और जैन दोनों ही चंडीगढ़ में मंत्रियों के लिए बने सरकारी आवासों में रह रहे हैं।

दिल्ली के नेता पंजाब आयें तो विपक्ष को दिक्कत, न आयें तो भी: अरोड़ा विपक्ष के इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी पंजाब के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली के नेता पंजाब आते हैं, तो विपक्ष को दिक्कत होती है। जब वे नहीं आते, तब भी उन्हें दिक्कत होती है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि क्या सोनिया गांधी , मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी ने बाढ़ के दौरान पंजाब का दौरा किया था। बीजेपी के जेपी नड्डा कहां हैं? आप सरकार इस संकट से निपटने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, विधायक, जिला अध्यक्ष, सभी जमीनी स्तर पर लोगों की मदद कर रहे हैं।

तीनों ने एक बार भी नहीं ली पीड़ितों की सुध केजरीवाल ने आप के संगठन को मजबूत करने के लिए इस साल पंजाब का लगातार दौरा किया है। पंजाब सरकार के लगभग हर बड़े कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी रही है।

उन्होंने राज्य के मामलों में अपनी सक्रिय भागीदारी के बावजूद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा नहीं किया है। वहीं, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन गुजरात में एक बड़ी पार्टी रैली आयोजित करने में व्यस्त हैं। इन तीनों ही बड़े नेताओं ने किसी भी बाढ़ प्रभावित इलाके का एक बार भी दौरा कर लोगों की दुख तकलीफ जानने की जहमत नहीं उठाई है। पंजाब सरकार के मंत्री, विधायक और सांसद ही इन इलाकों में राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने जा रहे हैं।

सिसोदिया पंजाब प्रभारी और जैन हैं सह प्रभारी दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद केजरीवाल का पूरा ध्यान पंजाब पर है। इसी साल मार्च में आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को पंजाब के प्रभारी और सत्येंद्र जैन सह प्रभारी का जिम्मा दिया गया था।

आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे और अरविंद केजरीवाल के सबसे खास सहयोगी यही दोनों नेता रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति दो मुद्दों शिक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित रही थी। अब इन्हीं दोनों नेताओं को पंजाब की जिम्मेदारी देकर पार्टी ने यह साफ कर दिया था कि पंजाब में भी वह इन्हीं मुद्दों पर फोकस करेगी और इसी के सहारे चुनाव में जाएगी।