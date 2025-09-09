Punjab floods Latest Update Child donates his savings to Barnala deputy commissioner मासूम के दिल में मदद की जिद, डीसी को गुल्लक देकर बोला- बाढ़ पीड़ितों में खर्च करना, Punjab Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपंजाब न्यूज़Punjab floods Latest Update Child donates his savings to Barnala deputy commissioner

मासूम के दिल में मदद की जिद, डीसी को गुल्लक देकर बोला- बाढ़ पीड़ितों में खर्च करना

बाढ़ की त्रासदी झेल रहे पंजाब की मदद के लिए सरकार, प्रशासन, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, सिंगर, एक्टर और समाजसेवी प्रभावितों की मदद में जुटे हुए हैं। मुश्किल भरे हालात और भारी बारिश के कारण लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़Tue, 9 Sep 2025 09:17 PM
share Share
Follow Us on
मासूम के दिल में मदद की जिद, डीसी को गुल्लक देकर बोला- बाढ़ पीड़ितों में खर्च करना

पंजाब में बाढ़ की त्रासदी से निपटने के लिए सरकार, प्रशासन, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, गायक, अभिनेता और समाजसेवी प्रभावित लोगों की मदद में जुटे हैं। भारी बारिश और बाढ़ के कारण लोगों को भारी नुकसान हुआ है। 51 लोगों की जान भी चली गई है। इस संकट के समय में सभी लोग एकजुट होकर पीड़ितों को सहारा दे रहे हैं। ऐसे में पंजाब के बरनाला के साढ़े चार साल के मासूम हरगुन सिंह ने मानवता की अनोखी मिसाल कायम की है। हरगुन ने अपनी गुल्लक बरनाला के डीसी को सौंपकर बाढ़ पीड़ितों की मदद की।

मां और दादा के साथ पहुंचा डीसी ऑफिस

एलकेजी में पढ़ने वाला हरगुन सिंह अपनी गुल्लक लेकर अपने दादा साधु सिंह और मां सिमरन के साथ बरनाला के डिप्टी कमिश्नर के पास पहुंचा। गुल्लक हाथ में लिए जब यह बच्चा अपने परिजनों के साथ डीसी कार्यालय पहुंचा, तो उसे देखने वाले हैरान रह गए। हरगुन ने अपनी गुल्लक और नकद राशि डिप्टी कमिश्नर टी बेनिथ को सौंपी, ताकि बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद हो सके। हरगुन ने बड़ी मासूमियत से कहा कि बारिश की वजह से लोगों के घर टूट गए हैं। बाढ़ के पानी ने बहुत नुकसान किया है। लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं, इसलिए उसने अपनी गुल्लक देकर पीड़ितों की मदद करने का फैसला किया।

डीसी ने की हरगुन की भावना की सराहना

इस मासूम बच्चे की पहल की डिप्टी कमिश्नर टी बेनिथ ने खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार और प्रशासन बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव मदद कर रहे हैं, और समाजसेवी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। आज एक छोटे बच्चे हरगुन ने अपनी गुल्लक देकर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जिला प्रशासन का सहयोग किया है। वे बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी समाजसेवी संस्थाएं बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करना चाहती हैं, वे जिला प्रशासन से संपर्क कर सकती हैं।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Punjab Punjab News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।