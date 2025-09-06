Punjab Floods damage 100 BSF outposts forcing them to abandon the border बाढ़ से BSF की 100 चौकियां क्षतिग्रस्त, बॉर्डर आउटपोस्ट छोड़ बनाई सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, Punjab Hindi News - Hindustan
पंजाब न्यूज़
Punjab Floods damage 100 BSF outposts forcing them to abandon the border

बाढ़ से BSF की 100 चौकियां क्षतिग्रस्त, बॉर्डर आउटपोस्ट छोड़ बनाई सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस

पाकिस्तान से सटे पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में रावी नदी ने जमकर तबाही मचाई है। भारत-पाकिस्तान सीमा पर 30 किलोमीटर बाड़बंदी को भारी नुकसान पहुंचा है। कई जगह पर बाड़ टूट गई है या पानी में बह गई है।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़Sat, 6 Sep 2025 10:11 PM
पाकिस्तान से सटे पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में रावी नदी ने जमकर तबाही मचाई है। भारत-पाकिस्तान सीमा पर 30 किलोमीटर बाड़बंदी को भारी नुकसान पहुंचा है। कई जगह पर बाड़ टूट गई है या पानी में बह गई है। इस वजह से सीमा सुरक्षा बल को दर्जनों चौकियां खाली करनी पड़ी हैं। अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर सेक्टर में 30 किलोमीटर बाड़ेबंदी को नुकसान हुआ है। बीएसएफ पंजाब में 553 किलोमीटर की पहरेदारी करती है। बाढ़ से बीएसएफ की करीब 100 चौकियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं या डूब गई हैं।

बीएसएफ जवानों को बॉर्डर आउटपोस्ट (बीओपी) से एक किलोमीटर तक पीछे हटना पड़ गया है। कुछ चौकियों की छतों पर चढ़कर बीएसएफ के जवान देश की सुरक्षा कर रहे हैं लेकिन कुछ बीओपी की तरफ बाढ़ का पानी इतना अधिक भर गया है कि वहां बीओपी की छतों पर भी नहीं ठहरा जा सकता। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ पोस्ट छोड़कर जवानों को पीछे हटकर एक और डिफेंस लाइन बनानी पड़ी है। बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के डीआईजी एके विद्यार्थी ने कहा कि गुरदासपुर में हमारी लगभग 30 से 40 चौकियां पानी में डूब गईं। सभी जवानों और उपकरणों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर सेक्टर में लगभग 30 किलोमीटर बॉर्डर फेंसिंग को नुकसान हुआ है।

ड्रोन, ​​सर्चलाइट से रखी जा रही नजर
बीएसएफ की कई अग्रिम रक्षा चौकियां या ऊंचाई पर स्थित निगरानी चौकियां भी प्रभावित हुई हैं। बाढ़ का फायदा उठाकर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की किसी भी ​साजिश को नाकाम करने के लिए बीएसएफ ने अब इन दोनों क्षेत्रों में बाड़ और सीमा चौकियों को बहाल करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है ताकि जवान फिर से वहां तैनात हो सकें। इन इलाकों में अंतरराष्ट्रीय सीमा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के साथ ड्रोन, ​​बड़ी सर्चलाइट से नजर रखी जा रही है और नावों से गश्त की जा रही है। पानी कम हो रहा है और बीएसएफ कर्मी जल्द ही वहां तैनात हो जाएंगे। अगले तीन दिन मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। पानी का स्तर धीरे-धीरे कम होगा और नदी की धारा में लौट जाएगा। केवल निचले इलाकों में ही पानी जमा रहेगा। अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि तीन दिनों में हालात सामान्य होने लगेंगे।

पाकिस्तान रेंजर्स ने भी चौकियां खाली कीं
बाढ़ से हालात पाकिस्तान की तरफ भी गंभीर हैं। रावी नदी ने जीरो लाइन के दोनों ओर बाढ़ ला दी है। पाकिस्तान रेंजर्स ने भी अपनी चौकियां खाली कर दी हैं। पाक रेंजर्स को अपनी पोस्ट छोड़कर पीछे हटना पड़ा है। सरहद के उस पार भी पानी ही पानी नजर आ रहा है।
(रिपोर्ट: मोनी देवी)

Punjab News Punjab

