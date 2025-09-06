9 सितंबर को पंजाब का दौरा कर सकते हैं PM मोदी, हुसैनीवाला बॉर्डर के कई गांव गोद लेंगे सलमान खान

अमृतसर और होशियारपुर जिलों में सबसे ज्यादा तबाही हुई है, जहां 7-7 लोगों की मौत दर्ज की गई है। इसके अलावा कई अन्य जिलों से भी मौत और तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 1,996 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ से बेहाल पंजाब का दौरा कर सकते हैं। उनका यह दौरा 9 सितंबर को हो सकता है और वह पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकते हैं। पंजाब में बाढ़ की चपेट में आने से हुई मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है। पंजाब सरकार ने ताजा आंकड़े जारी किए हैं, जिसके अनुसार पंजाब में अब तक 46 लोगों की मौत हो गई है। अमृतसर-होशियारपुर में 7-7 मौतें रिपोर्ट की गई हैं, जबकि पंजाब में अब तक 3,87,013 लोग बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं। पंजाब में बाढ़ से अब तक 1996 गांव प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के संकट के दौरान प्रशासन द्वारा 22854 लोग बचाए गए, जबकि 3 लापता हैं।

वहीं, भयानक बाढ़ से जूझ रहे पंजाब की मदद के लिए बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित गांवों के लिए दो नाव भेजी हैं। आम आदमी पार्टी के जनरल सचिव दीपक बाली ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सलमान खान स्थिति सामान्य होने पर हुसैनीवाला बॉर्डर के कई गांव गोद लेंगे। बाली ने कहा कि हुसैनीवाला से सटे सीमावर्ती कई गांव सलमान खान की फाउंडेशन बीइंग ह्यूमन गोद लेगी और वहां राहत व पुर्नवास के काम में मदद करेगी। सलमान खान की ओर से दी गई दो नाव आज जिला प्रशासन के हवाले की गई हैं।

प्रशासन और राहत दलों द्वारा लगातार बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं। अब तक 22,854 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, जबकि 3 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें दिन-रात राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। हजारों लोग अपने घर छोड़कर अस्थायी शिविरों और स्कूलों में शरण लेने को मजबूर हैं। लोग दिन-रात इस उम्मीद में जी रहे हैं कि हालात जल्द सामान्य होंगे और वे अपने घर लौट पाएंगे।

1.74 लाख हेक्टेयर में फसल तबाह, 996 गांव चपेट में नदियों का पानी पंजाब में लगातार किसानों की फसलों को अपनी चपेट में ले रहा है। पानी में डूबकर बर्बाद हुई फसलों का रकबा बढ़कर 1,74,454 हेक्टेयर पहुंच गया है। फाजिल्का, कपूरथला, मानसा, फिरोजपुर, गुरदासपुर और तरनतारन में फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। राहत और बचाव कार्य में जुटे सैन्य बलों ने भी टुकड़ियों की संख्या 24 से बढ़ाकर 27 कर दी है जबकि एनडीआरएफ की 23 व एसडीआरएफ की दो टीमें लोगों की मदद के लिए जुटी हुई हैं। पंजाब सरकार की ओर से 139 राहत शिविर लगाए हुए हैं, जिनमें 6121 लोगों को रखा गया है। सूबे के 1996 गांवों की 3,87,013 आबादी बाढ़ की मार झेल रही है।